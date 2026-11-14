Asamblea de Mujeres Periodistas de Málaga aborda las amenazas a derechos y acoso laboral y sexual en su campaña del 25N. - APM

MÁLAGA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de Mujeres Periodistas de la Asociación de la Prensa de Málaga (APM) conmemorará el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25N) con dos encuentros dedicados a analizar, desde una perspectiva feminista, las amenazas a los derechos conquistados por las mujeres y las distintas manifestaciones de la violencia machista, con especial atención al acoso laboral y sexual.

Con el lema 'El mundo y las violencias contra las mujeres visto desde el feminismo', la campaña propone abrir espacios de reflexión y diálogo sobre los desafíos que afronta la igualdad en un contexto internacional marcado por el avance de los discursos y las políticas antiderechos, así como por las violencias que afectan al ejercicio del periodismo, han informado en una nota.

El programa se desarrollará en dos sesiones, los días 17 y 19 de noviembre, con la participación de tres especialistas que abordarán estas cuestiones desde la filosofía política, el ámbito sindical y la psicología. Ambos encuentros estarán moderados por la vicepresidenta de Igualdad de la APM y coordinadora de la Asamblea de Mujeres Periodistas de la Asociación, Teresa Santos.

Así, en la sesión del día 17 se abordará 'La amenaza a los derechos conquistados por las mujeres'. Un primer encuentro, que se celebrará online a las 10,30 horas, y contará con la participación de Marta Postigo, profesora de Filosofía y Política de la Universidad de Málaga (UMA).

Con el título 'La Ilustración Oscura: las democracias y los derechos adquiridos tras siglos de esfuerzo feminista, en peligro', la conversación abordará el auge de corrientes ideológicas que cuestionan los principios democráticos, la igualdad y los avances sociales alcanzados durante décadas de lucha feminista.

Según la asociacion, la sesión permitirá reflexionar sobre el valor que, en el contexto actual, tiene el periodismo feminista para construir narrativas capaces de defender los derechos humanos y fortalecer la democracia, enfrentando los discursos de odio y sacando a la luz las desigualdades, verdadera raíz de todas las violencias contra las mujeres.

La segunda jornada tendrá lugar el jueves 19 de noviembre, a las 18,00 horas, en la sede de la Asociación de la Prensa de Málaga (calle Panaderos, 8, primera planta), con entrada libre hasta completar el aforo.

Con el título 'Acoso laboral y sexual en el trabajo: ¿cómo afrontarlo?', el encuentro reunirá a María José Prados, secretaria del Área de Empleo y Mujer de CCOO, y Amelia Pascual, psicóloga sanitaria, quienes analizarán esta problemática desde dos perspectivas complementarias: la laboral y la psicológica.

Según han precisado, Prados abordará las situaciones de acoso que pueden producirse en el entorno profesional, específicamente en los medios de comunicación; las dificultades que encuentran las mujeres para denunciarlas y los mecanismos de prevención, protección y actuación disponibles en el ámbito laboral.

También se prestará atención a la importancia de los protocolos de actuación y a la responsabilidad de las organizaciones en la creación de espacios de trabajo seguros y libres de violencia.

Por su parte, Amelia Pascual profundizará en las consecuencias psicológicas y emocionales que puede provocar el acoso, desde la pérdida de autoestima y la ansiedad hasta el miedo a denunciar o las dificultades para reconocer determinadas conductas abusivas. Su intervención permitirá conocer la importancia del acompañamiento psicológico y de las redes de apoyo en los procesos de recuperación.

La conversación ofrecerá, además, un espacio para resolver dudas y compartir herramientas que ayuden a identificar situaciones de acoso, actuar ante ellas y prevenir su normalización en los entornos profesionales.

DEBATIR SOBRE IGUALDAD

Con esta campaña, la Asamblea de Mujeres Periodistas de Málaga quiere "contribuir a mantener vivo el debate sobre la igualdad y la violencia contra las mujeres, poniendo el foco tanto en las amenazas colectivas a los derechos conquistados como en las situaciones de discriminación y abuso que siguen produciéndose en la vida cotidiana", han asegurado.

La iniciativa reivindica también la responsabilidad del periodismo a la hora de visibilizar estas realidades, combatir los discursos que minimizan la violencia machista y contribuir, mediante una información rigurosa y con perspectiva de género, a la construcción de una sociedad más igualitaria.

Los dos encuentros forman parte de las actividades organizadas por la Asamblea con motivo del 25N, una fecha que invita no solo a denunciar las violencias contra las mujeres, sino también a reflexionar sobre sus causas, sus consecuencias y las herramientas necesarias para erradicarlas.