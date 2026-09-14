La Asociación de Profesionales de Viviendas y Apartamentos Turísticos presenta alegaciones al PGOU de Málaga

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MÁLAGA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Profesionales de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía (AVVAPro) ha presentado alegaciones a la Modificación Puntual número 28 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Málaga. La entidad considera que una decisión de este alcance debe contar con una justificación técnica, jurídica y económica completa, así como con un análisis riguroso de sus efectos sobre la ciudad y la actividad económica.

La asociación ha explicado a través de un comunicado que, en primer lugar, solicita que se revise la inclusión automática de las viviendas de uso turístico dentro del uso urbanístico de hospedaje.

"La normativa turística configura las VUT como viviendas en las que se presta un servicio de alojamiento turístico, por lo que su equiparación con hoteles y otras modalidades de hospedaje debe constituir una decisión expresa del planeamiento, debidamente motivada y proporcionada", han desarrollado.

La asociación también pide revisar el alcance, la duración y la necesidad de la suspensión de licencias, así como su coordinación con otras medidas que ya afectan a las nuevas VUT en Málaga.

Han dicho compartir "la preocupación por las dificultades de acceso a la vivienda", pero inciden que se trata de "un problema multicausal". "La escasez de oferta, la limitada construcción de vivienda nueva, la falta de suelo finalista y las trabas administrativas acumuladas durante años son factores que deben analizarse junto con la actividad turística", han señalado.

Por ello, la asociación considera necesario distinguir entre correlación y causalidad y determinar qué incidencia concreta tiene el alojamiento turístico sobre la disponibilidad y el precio de la vivienda. "Una moratoria puede ser una medida transitoria para ordenar el sector, pero no resuelve por sí sola el problema residencial si no se acompaña de políticas que incrementen efectivamente la oferta", afirma AVVPro.

Las alegaciones solicitan completar la metodología del Índice de Presión Turística, incorporar al expediente los estudios utilizados por el Ayuntamiento y justificar la aplicación de restricciones de igual intensidad en barrios con realidades diferentes.

AVVAPro defiende que, antes de establecer restricciones generales, se analicen alternativas menos limitativas, graduadas y diferenciadas por zonas, basadas en indicadores objetivos y sometidas a evaluación periódica.

"La Directiva de Servicios y la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado exigen que las limitaciones a una actividad económica respondan a razones de interés general y superen los criterios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad", han reivindicado y han defendido que "regular no es simplemente prohibir. Regular bien exige justificar, medir y elegir la solución más proporcionada".

La patronal de viviendas turísticas ha advertido de que la suspensión de nuevas implantaciones, con una duración que puede alcanzar los tres años, genera incertidumbre para propietarios, gestores y pequeñas empresas vinculadas a la gestión profesional de viviendas turísticas.

La asociación ha hecho hincapié en que "la sucesión de medidas regulatorias exige un marco más claro, estable y previsible para quienes desarrollan su actividad en Málaga".

"En AVVAPro defendemos una regulación clara, seria y exigente, pero también construida con datos, seguridad jurídica, proporcionalidad y diálogo con los sectores afectados. No se trata de elegir entre regulación o ausencia de regulación, sino de garantizar una buena regulación que permita proteger los intereses generales sin imponer más restricciones de las necesarias", han señalado.

AVVAPro ha asegurado que mantiene su disposición a participar de forma "constructiva" en la tramitación y a colaborar con el Ayuntamiento en el diseño de una regulación compatible con la convivencia, la calidad turística, la profesionalización del sector y el desarrollo equilibrado de Málaga.