Aumentan a dos los investigados por agresión a profesorado del IES de Coín (Málaga)

El subdelegado del Gobierno en Málaga en un acto. - SUBDELEGACIÓN EN MÁLAGA

MÁLAGA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha destacado que los presuntos autores de la agresión física y verbal a la directora y una profesora del IES Los Montecillos de Coín por parte de familiares de un alumno fueron identificados y ha precisado que son dos las personas investigadas por los delitos de atentado a la autoridad y daños y una quien fue detenida por también por atentado.

En declaraciones a los periodistas, Salas ha indicado que por parte de los efectivos de la Guardia Civil se están instruyendo diligencias "para esclarecer los hechos y ver si hacen falta más detenciones o no". Por el momento, la persona arrestada es la madre del alumno y entre las investigadas está el padre, según fuentes de la investigación.

Salas ha condenado estos hechos y ha considerado que son un "reflejo de falta de cierto civismo en sectores de la población cada vez más acusado", al tiempo que se ha solidarizado con la comunidad educativa del IES.

El subdelegado ha indicado que "por supuesto, la Guardia Civil y Policía Nacional trabajarán siempre coordinados con el sistema educativo para que estos hechos no se vuelvan a producir". "No es solo un tema de los centros educativos ni es de la Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado, es un tema social que hace que la percepción de la ciencia, de la cultura no sea tenida en cuenta", ha dicho.

"En esta sociedad están perdiéndose los valores de respeto, sobre todo al que puede aportar algo a la sociedad. Y eso es un reflejo de esta violencia. Así que contenedla y evidentemente la Guardia Civil trabajará para que las personas que han cometido estos hechos pasen a disposición judicial", ha concluido.