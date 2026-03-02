Avanzan los trámites para la construcción de 16 alojamientos en alquiler para personas mayores en Cruz del Humilladero

Archivo - Grúas en Málaga en una imagen de archivo - AYUNTAMIENTO - Archivo

MÁLAGA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV), ha sacado a licitación el servicio para la dirección de la ejecución de la obra y la coordinación del plan de seguridad y salud por un arquitecto técnico para la obra de 16 alojamientos protegidos en alquiler destinadas a personas mayores o con movilidad reducida en el distrito Cruz del Humilladero.

En concreto, este nuevo espacio se construirá en tres parcelas agrupadas de propiedad municipal, que suman 1.175 metros cuadrados (m2) y que se ubican en la calle Soliva, 13, 15 y 17, esquina con la calle Gómez Ocaña, 17, ha indicado el Ayuntamiento de Málaga en un comunicado.

El objeto del presente contrato es la realización del servicio para la dirección de ejecución de obras y coordinación de seguridad y salud, por Arquitecto Técnico o titulación equivalente con habilitación profesional. El importe de la licitación es de 49.015,29 euros (IVA incluido) y el plazo para presentar las ofertas permanecerá abierto hasta el 17 de marzo.

VIVIENDAS CON ESPACIOS COMUNES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES

Las 16 viviendas en alquiler previstas para personas mayores y con discapacidad tendrán 45 m2 distribuidos en salón-cocina, dormitorio y baño.

Así, como complemento, se incorporan en el edificio, a modo de estancias comunitarias de apoyo a la salud, un taller para la realización de actividades de ocio y culturales, uno para servicios sociales y atención médica, una sala de actividades sociales y restauración, y un cuarto de baño adaptado a personas de movilidad reducida.

Además, el diseño también prevé zonas exteriores para la convivencia y realización de actividades físicas, jardines, huertos urbanos, paseo y el fomento de las relaciones sociales entre personas mayores. La inversión municipal para la construcción de estas viviendas asciende a 2.030.369,92 euros.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Málaga ha recordado que está promoviendo en la actualidad, de forma directa o a través de la colaboración público-privada, en diferentes fases, un total de 5.263 nuevas viviendas protegidas para los malagueños y malagueñas (806 en venta y 4.457 en alquiler) inscritos en el Registro Municipal de Demandantes.

En concreto, de éstas, 1.041 están actualmente en construcción; 1.388 en fase previa a la edificación (1.256 en Sánchez Blanca y Cortijo Merino, 5 en calle Haití y 16 alojamientos en Gómez Ocaña, 91 en los bajos de Soliva Este y 20 en calle Mendizábal); 1.120 en fase de redacción de los proyectos (1.000 Soliva Oeste, 10 en la avenida de La Rosaleda, 60 en el ámbito de Portillo y 50 en Soliva Este); y 1.714 en 15 parcelas dotacionales, 14 de ellas que se encuentran en proceso de licitación del suelo y otra cuya licitación se aprobará en las próximas semanas.

Por último, han señalado que desde el año 2000, el Ayuntamiento de Málaga ha construido y entregado un total de 5.339 viviendas protegidas, de las que 2.511 son en régimen de alquiler y 2.828 en venta, lo que ha supuesto una inversión de más de 650 millones de euros.