El AVE directo Málaga-Madrid, la sanidad y situación de familias de avenida Europa 15, a debate en el pleno

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MÁLAGA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los trabajos para recuperar el AVE directo de Málaga a Madrid y compensaciones, con sendas mociones de PP y Vox; la sanidad, a través de una moción del PSOE; y la situación de las familias del edificio de la Avenida de Europa 15 que lleva Con Málaga centrarán parte del debate del Ayuntamiento de Málaga, que se celebra este jueves.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha dado cuenta de las mociones urgentes del grupo 'popular', en concreto, una sobre temas ferroviarios, donde "recordamos los problemas que hemos sufrido y seguimos sufriendo de conectividad con Madrid en alta velocidad y pedimos, que haya la máxima celeridad y diligencia en los trabajos que se desarrollan".

Entre otros, también exigen al Ministerio de Transporte "una política informativa transparente, estableciendo un canal de comunicación con los ayuntamientos afectados, y específicamente con el de Málaga, para dar cuenta del estado real de las obras y de plazos de reapertura ciertos y definitivos".

"Hacemos votos porque se cumplan los plazos establecidos, que final de abril sea una realidad", ha sostenido, precisando que es un "tema complejo" pero se puede conseguir ese objetivo.

Ha dicho, además, que "mientras tanto, debemos de procurar, y el Gobierno debe hacer el esfuerzo, de que se sufra lo menos posible", aludiendo a buena conectividad de autobuses y trenes en la estación de Antequera, y máximo de oferta de plazas en los vuelos comerciales, para reforzar la alternativa aérea, entre otros.

Otro punto de la moción pide que valore que los afectados por la crisis que se puedan acoger a las ayudas que están dispuestas para los damnificados por las borrascas.

No será la única moción al respecto, ya que el grupo municipal de Vox reclamará a través de la iniciativa urgente al pleno la adopción "inmediata" de medidas de compensación para los sectores afectados por la interrupción de la conexión de alta velocidad entre Málaga y Madrid.

El portavoz del grupo municipal de Vox, Antonio Alcázar, ha criticado que "la provincia de Málaga está sufriendo las consecuencias de una gestión absolutamente negligente por parte del Gobierno, que ha ido incumpliendo sistemáticamente todos los plazos anunciados para la recuperación del servicio".

"Estamos ante una auténtica tragedia económica y laboral. No solo hablamos de pérdidas millonarias, sino de familias que dependen de estos empleos y que ahora ven peligrar su futuro por la inacción del Gobierno", ha señalado Alcázar.

Vox, que ha criticado la gestión del Gobierno y retrasos en las obra, plantea en la moción medidas "urgentes" como una línea extraordinaria de compensaciones económicas dirigida a empresas y autónomos afectados por la interrupción del servicio ferroviario.

También la puesta en marcha de un procedimiento administrativo ágil que permita acreditar las pérdidas sufridas, así como la adopción de beneficios fiscales y otras medidas de alivio económico. Además, solicitan la dimisión del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible y del presidente de Adif.

Sobre la moción de Vox, De la Torre ha dicho que es "distinta a la del PP", ya que el tema de las ayudas "lo plantea como una línea específica que se creara y nosotros lo que queremos es dar la seguridad que algo que ya está aprobado para los damnificados de las borrascas puedan acogerse a ello".

Además, en relación con el punto de la dimisión que pide Vox, el alcalde ha dicho que "no es un ministro perfecto, tiene muchas imperfecciones, está clarísimo". "No es tanto que dimita, sino que trabaje bien", ha apostillado.

Por otro lado, otra de la moción urgente del PP versa sobre las "medidas ágiles de proyección para familias, pymes, autónomos y empresas en el conflicto bélico de Irán".

SANIDAD

Por su parte, el PSOE lleva como moción urgente la relativa "al desmantelamiento paulatino de la sanidad pública andaluza por parte" de la Junta. El portavoz del grupo municipal, Daniel Pérez, ha afirmado que el Gobierno del PP en la Junta "ha convertido la sanidad pública en un negocio, en un negocio para amiguetes".

A su juicio, "ha habido un plan para desmantelar la sanidad pública y lo ha llevado a cabo el PP". "Durante toda esta legislatura y la anterior, la gran mentira del PP ha sido la gestión sanitaria", ha afirmado y ha advertido de que "Moreno, cuando llegó a la Junta, tenía un plan para el desmantelamiento de la sanidad pública, para ir privatizando servicios y también aumentando conciertos", ha asegurado.

Según Pérez, Moreno "ha conseguido que la sanidad se convierta en un negociante para unos amigos y no para dar una atención que debe ser universal pública y gratuita para todos", ha concluido.

Entre los puntos de la moción están que el Ayuntamiento reafirme su compromiso "firme e inequívoco con la defensa de un sistema sanitario público, universal, gratuito y de calidad" y "rechaza cualquier proceso de privatización, externalización o desvío de recursos públicos hacia la sanidad privada que debilite el Sistema Sanitario Público de Andalucía".

Respecto a la iniciativa del PSOE, De la Torre ha dicho que es "la clásica moción" que traen "a todos los plenos" y ha lamentado la "flaca memoria, porque debían recordar lo que pasaba cuando gobernaba el PSOE en Andalucía en materia de salud". De hecho, lo ha recordado durante la intervención y lo ha contrapuesto con al gestión del PP.

"Creo que son datos bien expresivos de cuán lejos de la realidad andan y cómo repiten, queriendo que machaconamente se puede acabar convirtiendo en verdad, algo que es una mentira absoluta", ha apostillado, dejando claro que "no hay desmantelamiento, hay reforzamiento del sistema de salud público".

AVENIDA EUROPA

El grupo municipal de Con Málaga lleva como moción urgente la situación de las familias vulnerables del edificio de la Avenida de Europa 15 "afectadas por acoso inmobiliario y desahucios especulativos y en riesgo exclusión residencial ante inacción residencial".

La viceportavoz municipal de Con Málaga, Toni Morillas, ha recordado el desahucio de 62 familias en Manilva. "Es lamentable que justo en el día de ayer, el primer día después de que se convocaran las elecciones andaluzas, se produjera este desahucio masivo, que es todo un símbolo de la situación de emergencia habitacional que vive nuestra ciudad y que vive nuestra provincia, además en medio de un despliegue policial absolutamente desproporcionado", ha abundado.

"Queremos evitar que pase lo mismo que ha pasado en Manilva", ha añadido. Para Morillas, "el Ayuntamiento tiene herramientas más que suficientes para no seguir haciendo lo que ha estado haciendo hasta ahora".

Por su parte, el portavoz de Con Málaga, Nicolás Sguiglia, ha incidido en que "la situación de la vivienda es insoportable". Por tanto, ha instado al equipo de gobierno "a que de una vez tome las medidas necesarias para garantizar que los vecinos y vecinas de Avenida de Europa tengan la tranquilidad de que van a poder tener una vivienda digna". Por último, Sguiglia ha hecho un llamamiento "una auténtica rebelión popular y democrática por el derecho a la vivienda".

Entre otros puntos, piden apoyar a las familias de Avenida de Europa 15, "reconociendo la legitimidad de sus reivindicaciones y su derecho a permanecer en sus hogares" e instan al equipo de gobierno "a intervenir de manera urgente en el conflicto mediando con la propiedad para garantizar la renovación de los contratos de alquiler y la permanencia de las familias residentes". También, entre otros, insta a la Junta a que declare Málaga zona tensionada.

Al respecto de la moción, De la Torre ha recordado la línea de trabajo y colaboración del IMV y cómo están abiertos a seguir trabajando en ese sentido. Además, ha agregado, por otro lado, que "en estos temas es bueno ser constructivo y ser positivo, no sembrar radicadismo y buscar posturas que puedan ser prácticas inviables".