Ayuntamiento de Estepona cree "insuficiente" el mantenimiento de la A-7 y lamenta "acusaciones falsas" del subdelegado

Imagen de la A-7 en Estepona. - AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA

ESTEPONA (MÁLAGA), 12 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Estepona (Málaga) ha considerado que es "notorio" el "insuficiente" mantenimiento del firme de la A-7 y ha lamentado las "acusaciones falsas" del subdelegado del Gobierno, Javier Salas, apuntando que "en ningún momento se ha mentido ni ocultado información en relación con la respuesta ofrecida a la petición de actuación urgente "para solucionar la inseguridad vial" de dicha autovía como consecuencia del mal estado del pavimento.

Así han respondido desde el Consistorio a las manifestaciones de este jueves del subdelegado. "Es tan notorio que es insuficiente el mantenimiento y la gestión que está realizando el Gobierno central en esta materia, que día a día los miles de ciudadanos que transitan por esta autovía sufren los peligrosos baches y socavones que existen", han indicado.

"El subdelegado pretende engañar a los ciudadanos cuando las imágenes del estado actual de esta autovía hablan por sí solas y reflejan el desinterés del Gobierno central por dar una solución rápida y necesaria a los vecinos de Estepona", según han lamentado desde el Ayuntamiento.

Asimismo, han recordado que la labor del subdelegado del Gobierno "debería ser la de colaborar con las instituciones en la mejora de los servicios a los ciudadanos y no la de hacer política y enfangar la realidad para defender lo indefendible".