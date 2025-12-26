El Ayuntamiento de Estepona (Málaga) destaca su transformación como "ciudad vertebrada por la cultura"

Archivo - El Ayuntamiento de Estepona destaca su transformación como "ciudad vertebrada por la cultura" - AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA - Archivo

ESTEPONA (MÁLAGA), 26 (EUROPA PRESS)

La ciudad de Estepona (Málaga) ha experimentado en la última década un proceso de transformación urbana que ha ido acompañado de un elemento regenerador: la cultura como eje vertebrador y dinamizador de la sociedad. Desde el Ayuntamiento destacan que "el salto en calidad de vida, atención social y economía saneada ha tenido igualmente su reflejo en una metamorfosis vinculada a las artes, el patrimonio, el ocio y la creatividad".

En un comunicado de prensa, el Consistorio pone en valor como "en los últimos 14 años, la labor llevada a cabo por el alcalde, José María García Urbano, ha permitido que Estepona haya pasado del vacío de equipamientos y actividades culturales a consolidar una red de espacios y una agenda permanente que han posicionado a la ciudad como uno de los destinos más completos del sur de Europa".

Este año 2025 se ha cumplido la primera década de existencia del Auditorio Felipe VI, espacio escénico con más de un millar de actividades celebradas desde su apertura, y convertido en uno de los más importantes equipamientos municipales construidos por el actual equipo de gobierno. "Es fruto de su apuesta por el desarrollo de la cultura y por dotar al municipio de un gran auditorio destinado a las artes escénicas, la música y la cultura, hasta entonces inexistente".

Sin embargo, la creación del Centro Cultural Mirador del Carmen, una torre que mira al mar, ha sido el proyecto cultural más ambicioso de los últimos años. Se trata de un espacio multifuncional que dispone de un auditorio para eventos, una sala expositiva, una torre-mirador y un Conservatorio de Música.

Este equipamiento, bautizado como "el gran faro cultural de Estepona", alberga además la Biblioteca de las Culturas Contemporáneas. La BCC ocupa ocho plantas de la torre y se ha diseñado como un centro cultural transversal, dinámico y orientado al futuro, dotado de la tecnología y medios, ofreciendo al ciudadano una completa oferta de uso.

Desde su apertura en 2023, el Mirador del Carmen ha captado la atención de importantes eventos. Por su sala expositiva han pasado fondos de la colección Carmen Thyssen, de las fundaciones Mapfre y Zuloaga, y del artista internacional Juan Miguel Quiñones.

El auditorio es escenario de charlas, conferencias, presentaciones literarias y conciertos durante todo el año, especialmente durante la celebración del Festival Literario de Estepona (Flest).

El Ayuntamiento creó hace dos años este evento para dar vida a la torre mirador, al tiempo que mantiene una programación anual específica para la Biblioteca de Culturas Contemporáneas.

"El impacto cultural y social de la puesta en marcha del Mirador del Carmen ha trascendido fronteras, dando un impulso a la oferta cultural y artística en Estepona, y ha complementado el modelo de ciudad sostenible y de calidad de vida, que ha sido un claro elemento dinamizador de la actividad cultural, social y económica en el municipio", destacan.

Y ponen en valor que el Ayuntamiento ha recuperado en este tiempo, además, un edificio del siglo XVIII que durante años fue centro asistencial, para transformarlo en espacio cultural. La Casa de las Tejerinas, ubicada en la Plaza de las Flores, es un referente para creadores de diferentes disciplinas, dando cabida no sólo a pintores, escultores y escritores reconocidos, sino también a aquellos que empiezan y buscan un lugar en el que dar a conocer su obra.

Su actividad es incansable. Sólo durante 2024 fue sede de 42 exposiciones de pintura, seis de escultura, 1 exposición realizada en colaboración con hermandades de Semana Santa, y hasta 36 presentaciones literarias, junto a otros cinco eventos empresariales.

La acción municipal ha tenido otro eje en materia museística con la recuperación y conservación del Castillo de San Luis, una fortaleza costera construida en el último cuarto del siglo XVI y cuyos restos se encuentran en el centro histórico de la ciudad. La intervención ha permitido la puesta en valor de estos restos, que han permanecido sin uso desde hace casi cien años, y que el pasado año abrió al público como centro museístico.

La recuperación y preservación del patrimonio municipal ha sido otra de las señas de identidad del actual gobierno municipal, y en este sentido ha optado por sacar a la luz muchas de las piezas de la Estepona de los periodos prehistóricos, romano e islámico y mostrarlas en el Museo Arqueológico de la ciudad, que se encuentra en pleno proceso de ampliación.

El objetivo de esta intervención es dotar de más espacio a este equipamiento, que tiene su sede en la antigua Casa Consistorial. Hace unas semanas, el Ayuntamiento inauguraba el nuevo Museo del Mar, con una de las mejores colecciones de piezas de navegación y pesca de España perteneciente al pescador, buzo y navegante malagueño Miguel López Mateo.

Este espacio rinde homenaje a la relación milenaria entre el ser humano y el océano. Entre las piezas expuestas se encuentran desde instrumentos de navegación astronómica hasta equipos de inmersión del siglo XIX, pasando por maquetas, aparejos, artes de pesca y objetos cotidianos de la vida a bordo.

Estepona se ha convertido además en un museo al aire libre que ofrece una nueva forma original de disfrutar del arte. Murales artísticos decoran las fachadas de edificios de diferentes barrios y zonas del municipio, dándoles vida y convirtiéndolos en un atractivo más y diferente para los turistas y visitantes.

Es posible pasear por las diferentes calles y disfrutar de obras pictóricas de calidad, además de preciosas esculturas de importantes artistas de fama nacional e internacional, y de poesías famosas en varios idiomas plasmadas en placas repartidas por bellos enclaves. Las llamadas 'Ruta de los Murales' y 'Ruta de la Poesía' cuentan con dos concursos de especial relevancia, organizados ambos por el Ayuntamiento.

El Concurso Internacional de Murales, que reparte 27.000 euros en premios, va por su tercera edición alcanzando récord de participantes (116 en su última convocatoria) llegados desde diferentes puntos de España, pero también de numerosos países. En cuanto al Premio Internacional de Poesía, dotado de 7.000 euros y la publicación de la obra ganadora en la editorial Pre-Textos, ha alcanzado su quinta edición, para la que se han recibido 2.300 obras de escritores de todo el mundo.

El Ayuntamiento de Estepona, con la colaboración de la Fundación Manuel Alcántara, organiza también el Premio de Novela 'Ciudad de Estepona', uno de los de mayor dotación económica del país, con 25.000 euros y la publicación de la obra ganadora en Pre-Textos. Cerca de 800 propuestas se han llegado a presentar en su última edición.

"En definitiva, Estepona ha demostrado una gran capacidad de transformación, en un equilibrio entre modernidad y conservación de sus señas de identidad, teniendo a la sostenibilidad, la calidad de vida y la puesta decisiva por la cultura como objetivos alcanzados", concluyen.