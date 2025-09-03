La alcaldesa Ana Mula, junto con el concejal de Creación de Empleo, Isaac Vargas, y la edil de Educación, Carmen Díaz, han visitado esta instalación, que pretende proporcionar a los jóvenes de la ciudad un lugar donde iniciar su aventura empresarial - AYUNTAMIENTO DE FUENGIROLA

FUENGIROLA (MÁLAGA), 3 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Fuengirola (Málaga) pone en funcionamiento el Centro de Desarrollo Empresarial 'Fuengirola Emprende', que está situado en un local de titularidad municipal de la calle Miguel Bueno. La alcaldesa Ana Mula, junto con el concejal de Creación de Empleo, Isaac Vargas, y la edil de Educación, Carmen Díaz, han visitado esta instalación, que pretende proporcionar a los jóvenes de la ciudad un lugar donde iniciar su aventura empresarial mediante el autoempleo.

"El interés por vivir en Fuengirola y desarrollar un proyecto empresarial es cada vez mayor. Así lo demuestran los datos económicos, como la tasa de paro, las contrataciones en la Bolsa Municipal de Empleo o las solicitudes de licencia de apertura, que son cada vez mejores. Pero como siempre digo, se puede hacer aún más. Y creo que, en materia de emprendimiento, tenemos mucho camino por recorrer aún", ha dicho la regidora.

De esta manera, y gracias al programa de financiación europea Edusi 'Fuengirola + ciudad', el Consistorio adaptó el local para convertirlo en oficinas donde poder albergar este centro de emprendimiento. Sus instalaciones constan de 200 metros cuadrados de superficie en los que se reparten un hall de entrada, zona de atención y espera, zona de trabajo con puestos de ordenador, dos salas de oficina, sala de reuniones, un office y aseos.

Así, de lunes a sábado, los nuevos empresarios pueden hacer uso de estas instalaciones, previa concesión por parte de la Concejalía de Creación de Empleo. Deben presentar un proyecto, pagar un alquiler simbólico (30 euros más IVA al mes) y poner en marcha su empresa en un plazo de seis meses. Podrán hacer uso de estas instalaciones hasta tres años.

Tras un convenio firmado con la Junta de Andalucía, sus beneficiarios podrán acceder al asesoramiento técnico de personal del Centro Andaluz de Emprendimiento (CADE), que también está presente en estas instalaciones.

La presentación de solicitudes es permanente y se puede formalizar de manera presencial en los registros de entrada del Ayuntamiento o las dos tenencias de alcaldía de la ciudad, así como de manera telemática en el registro electrónico.

Toda la información está accesible en la propia sede electrónica municipal, así como en la web de la Concejalía de Creación de Empleo: https://fuengirola.portalemp.com/centro-empresarial-fuengiro...

El Centro Empresarial 'Fuengirola Emprende' un proyecto cofinanciado por el Ayuntamiento de Fuengirola (20%) y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el marco del Programa Plurirregional de España (POPE) 2014-2020 en la Estrategia EDUSI Fuengirola +Ciudad.