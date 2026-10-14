Ayuntamiento de Málaga dice que la nueva plataforma electrónica funciona de forma continua desde el 29 de septiembre

Archivo - Vista del edificio del Ayuntamiento de Málaga, Casona del Parque. - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga avanza en la implantación del Sistema Integral de Tramitación Administrativa Electrónica, infraestructura tecnológica para la modernización de la gestión municipal, la unificación de procedimientos y el cumplimiento del objetivo de papel cero. Así, la plataforma, tras la nueva fase para su despliegue, iniciada el 29 de septiembre, funciona de manera continua con más de 3.000 expedientes iniciados y contempla más de 1.200 procedimientos.

Así lo han informado desde el Consistorio en una nota, en la que han dicho ser "conscientes del esfuerzo que estos procesos de cambio requieren" y han agradecido la colaboración de los profesionales implicados.

Según han señalado, la implantación de la plataforma se acompaña, además, de actuaciones de soporte para atender las dudas, las solicitudes de acceso y resolver las posibles incidencias que surgen durante la adaptación.

El objetivo, según han indicado, es que el personal municipal disponga de los conocimientos y las herramientas necesarias para desarrollar su trabajo con normalidad en la nueva plataforma.

En este sentido, el Área de Innovación y Digitalización mantiene activo un plan integral de soporte técnico. Así, se han puesto a disposición de toda la plantilla municipal manuales de usuario detallados, guías prácticas y recursos didácticos sobre el funcionamiento de la nueva interfaz.

Al mismo tiempo, se han activado canales de asistencia técnica directa para resolver de manera inmediata dudas operativas, problemas de permisos o incidencias en el puesto de trabajo.

Así, de las 689 incidencias recibidas desde el pasado 29 de septiembre ya han sido resueltas el 76%, han indicado desde el Ayuntamiento malagueño.

El equipo de soporte está integrado por 19 personas repartidas en el primer y segundo nivel de atención de la consola de gestión de incidencias municipal (CSU), reforzado con cinco salas virtuales de soporte remoto activas hasta el 13 de noviembre y la asistencia presencial de consultores técnicos en las oficinas municipales.

El desarrollo de este proyecto, iniciado a finales de 2022, responde al cumplimiento normativo de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Al respecto, desde el Consistorio han indicado que el nuevo modelo unifica la tramitación en un único entorno digital seguro, lo que permite la trazabilidad completa de los procedimientos, aporta mayor seguridad jurídica y acerca al Consistorio al concepto de administración abierta las 24 horas del día.

La puesta en marcha de una plataforma de estas características supone digitalizar expedientes y documentación, adaptar circuitos de tramitación, integrar servicios electrónicos y articular un entorno común para avanzar en la implantación de la administración electrónica, entre otros aspectos.

Han recordado que durante la ventana técnica necesaria para ejecutar los trabajos informáticos para la implantación del SITAE, entre el 24 y el 29 de septiembre, la sede electrónica municipal incluyó avisos informativos "y se garantizó de forma permanente la capacidad de la ciudadanía para realizar gestiones".

Para ello, se mantuvieron operativos los canales alternativos como el registro presencial y el Registro Electrónico General de la Administración General del Estado, integrado con el Ayuntamiento a través del Sistema de Interconexión de Registros (SIR).

Asimismo, han precisado que el proceso de aceptación o rechazo de las notificaciones electrónicas "se detuvo de forma temporal durante la interrupción técnica y se reactivó automáticamente al restablecerse el servicio, evitando así que ninguna notificación fuera rechazada o caducara en ese intervalo".

En cuanto a la planificación previa, se mantuvieron reuniones informativas con las organizaciones sindicales para detallar el proceso de adaptación. Por otro lado, además de las más de 90 sesiones formativas previas impartidas a lo largo de la pasada primavera y las jornadas de repaso en formato digital celebradas en septiembre, la plantilla dispone en la intranet corporativa de un repositorio permanente con manuales de usuario y vídeos explicativos que abarcan las áreas de registro, contratación, tramitación general, fiscalización y secretaría.