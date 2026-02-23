El Ayuntamiento de Málaga y la Diputación presentan el proyecto del nuevo campo de rugby en la ciudad

El Ayuntamiento y la Diputación presentan el proyecto del nuevo campo de rugby - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga y la Diputación de Málaga presentan el proyecto del nuevo campo de rugby, que estará ubicado en el distrito Teatinos-Universidad. El equipamiento deportivo cuenta con una inversión total de 4.821.284,06 euros para su construcción. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto al presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado; y los concejales delegados de Economía, Urbanismo y Deporte, Carlos Conde, Carmen Casero y Borja Vivas, respectivamente, ha asistido a la presentación de la nueva instalación deportiva.

El Consejo de Urbanismo de la capital malagueña aprobó el 12 de diciembre de 2025, el proyecto básico y de ejecución de la nueva instalación deportiva. En concreto, el nuevo equipamiento, en el que entrenarán los clubes de rugby federados de la ciudad, se va a ubicar en una parcela de la calle María Barrientos esquina Navarro Ledesma. La Diputación de Málaga colabora en la financiación con un millón de euros del total de la inversión.

Así, para su construcción la parte de la parcela dedicada al campo de rugby y sus instalaciones auxiliares, que, entre otras, lo conforman un campo de menor dimensión, se adhiere a la esquina formada por la calle María Barrientos y un vial peatonal.

El proyecto se desarrollará sobre una parcela de 15.000 metros cuadrados. El acceso principal está proyectado desde la calle María Barrientos y el acceso rodado al campo se prevé mediante un rebaje del acerado ya existente en el vial mencionado.

La instalación deportiva estará formada por el campo y los elementos auxiliares necesarios; un edificio en el que habrá vestuarios (jugadores y árbitros), aseos y enfermería; una sala de trofeos y de reuniones; y gradas.

En cuanto a la zona destinada al uso público, el equipamiento dispondrá de dos graderíos con capacidad para 330 espectadores cada uno y, bajo estos, se dispondrá una zona de almacén de material que puede ser utilizada por el club como complemento del existente en el edificio de vestuarios o como depósito enterrado.

El proyecto también comprenderá la instalación de mobiliario urbano (papeleras, bancos) y de una zona de calentamiento. Por último, en este nuevo equipamiento, entrenarán los clubes de rugby de la ciudad que estén federados.

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha recodado que la institución provincial lleva tiempo apoyando y promocionando el rugby, al tiempo que ha destacado los buenos valores asociados a este deporte, que "no sólo impregnan a los jugadores, sino también a la propia cultura del deporte y a sus aficionados".

También ha detallado que la institución provincial colaborará en la financiación del campo con un millón de euros, cantidad que procede de la cuarta fase del Plan de Asistencia Económica Municipal (PAEM) aprobado por el pleno de la Diputación el pasado 25 de septiembre. Además, ha considerado "muy acertada la ubicación" de esta infraestructura deportiva.