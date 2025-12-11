Ayuntamiento de Málaga y Fundación ASTI ponen en el II 'STEM Talent Girl' para despertar las vocaciones científicas

Archivo - Imagen de archivo de un grupo de autoridades y premiadas en el evento STEM Talent Girl. - FUNDACIÓN ASTI - Archivo

MÁLAGA 11 Dic. (EUROPA PRESS) - El Ayuntamiento de Málaga, a través de Polo Nacional de Contenidos Digitales, y la Fundación ASTI vuelven a unir sus fuerzas para ofrecer a las jóvenes malagueñas una nueva edición de 'STEM Talent Girl', tras el éxito cosechado el año pasado en su primera convocatoria en la ciudad.

El programa, dirigido a alumnas de ESO, Bachillerato, FP y universidad, busca inspirar, educar y empoderar a las niñas para que descubran, de forma lúdica, y de la mano de 500 mentoras de toda España, profesiones de alta demanda y para que cuenten con información de primera mano que les permita tomar decisiones relevantes para su futuro. En definitiva, se trata de acompañar a la alumna, de forma longitudinal, a lo largo de su proceso educativo, ofreciéndole actividades adaptadas a las necesidades de cada etapa.

El Ayuntamiento de Málaga y de la Fundación ASTI persiguen con esta iniciativa impulsar el talento STEM femenino y lograr una mayor diversidad en las empresas, favoreciendo la empleabilidad de los jóvenes y la creación del talento que demanda un tejido empresarial innovador.

Con este objetivo compartido y el éxito logrado el curso pasado, con más de 200 alumnas participantes, este viernes 12 de diciembre se celebra la apertura del curso en la Incubadora de Alta Tecnología en Metaverso, dentro de las instalaciones del Polo Nacional de Contenidos Digitales en Tabacalera, sede del programa en la ciudad. Las últimas plazas están aún disponibles para las interesadas en www.talent-girl.com

En el acto está previsto la intervención de la concejala delegada de Innovación, Digitalización y Captación de Inversiones del Ayuntamiento de Málaga, Alicia Izquierdo, y la delegada territorial de la Fundación ASTI en Málaga, Manuela Villar.

STEM TALENT GIRL

Desde su creación en 2016, más de 8.000 alumnas han participado en 'STEM Talent Girl', consolidando al proyecto como una plataforma de referencia nacional en el desarrollo integral del talento femenino en las áreas STEM.

Además, ha demostrado su éxito, con resultados ampliamente seguidos y medidos, para incrementar las vocaciones científicas y tecnológicas de las adolescentes hacia las carreras STEM.

Así, según el I Observatorio Mujer y STEM, publicado por la Fundación ASTI en 2024, las alumnas de 'STEM Talent Girl' que cursan ESO y que quieren hacer una ingeniería son el 24% (frente al 5% del grupo de control) y del 25,4% en Bachillerato (frente al 3% del grupo general); en el caso de las TIC, son el 11% en ESO (frente al 1%) y el 10,5% en Bachillerato (frente al 3% del grupo general).

Además, mientras que solo un 35% de las alumnas de ESO quieren elegir el Bachillerato de Ciencias y Tecnología, esta cifra sube hasta el 85% en el caso de las alumnas de 'STEM Talent Girl'.

STEM Talent, que se desarrolla paralelamente en otras 12 ciudades y también de forma online, es posible gracias al patrocinio de diversas empresas, como PPG, Clarios, GSK, Hijos de Rivera, Five Bio-Energy y Five-E.