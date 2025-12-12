La Junta constata el hallazgo de una necrópolis romana del siglo II al IV en la obra del metro Málaga

Hallazgo de una necrópolis romana de los siglos II-IV en la obra del metro de Málaga. - JUNTA DE ANDALUCÍA

MÁLAGA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, a través de su delegación territorial en Málaga, ha constatado el hallazgo de una necrópolis romana de los siglos II-IV en las obras de prolongación del metro al nuevo hospital en calle Hilera y ha dictado una resolución que plantea una excavación en extensión, priorizando la extracción, protección y futura puesta en valor de aquellas tumbas que presenten una mejor conservación y monumentalidad.

Así lo han informado a través de un nota, en la que han precisado que la excavación efectuada en un tramo de casi 400 metros lineales de dicha calle Hilera ha aflorado la existencia de una necrópolis Romana del Alto y Bajo Imperial y que se encuadra del siglo II al IV D.C.

Las labores de excavación arqueológica, efectuadas desde el pasado mayo por la dirección arqueológica de las obras de prolongación del metro, en el tramo Guadalmedina-Hilera, han permitido identificar una necrópolis romana que se extiende entre los sectores de la avenida de Andalucía y calle Hilera, de lo que no se tenía constancia documental ni referencias históricas.

La posible existencia de una ocupación de la época romana sólo se tenía identificada en la zona del Perchel Norte. De hecho, según la investigación realizada hasta la fecha y la bibliografía consultada, el sector comprendido por las calles Calvo, Hilera y Avenida de Andalucía fue ganado al mar a partir de la época musulmana, lo que explicaba la ausencia de restos funerarios romanos en la zona.

La investigación llevada a cabo en el referido sector confirma el hallazgo de una necrópolis romana, alto y bajo imperial, en las inmediaciones de la calle Hilera, "que abre un nuevo panorama de investigación, y que podría ilustrar la posible existencia de un área suburbana desde la época imperial conectada con la ciudad y, consecuentemente, una vía sepulcral o vía de salida de la ciudad", han destacado.

Así, han señalado que durante los trabajos de excavación arqueológica en extensión, desarrollados entre mayo, agosto y los últimos meses del año, se han hallado 274 enterramientos en los que el tipo de ritual responde a la inhumación, y donde se puede resaltar la presencia de ajuares escasos. Para ello se ha desarrollado una secuencia estratigráfica hasta llegar a un estrato inferior del terreno donde se insertan las tumbas.

Según han indicado, un alto porcentaje de los cadáveres están enterrados en fosas con tegulas horizontales (tejas planas colocadas sobre el cuerpo como cubierta funeraria). Por tipología de enterramientos, se han hallado tumbas de bastidor tapadas con tegulas; mensas con fosa y delimitación realizadas con mortero; tumbas de fosas simples, tumbas con osario, enterramientos perinatales en ánfora completa o seleccionadas, o bien en fosas delimitadas con ladrillos, entre otras tipologías.

También se han hallado recintos funerarios, algunos construidos con mampostería y cimentación de cantos rodados, con diferentes estados de conservación.

Desde el Gobierno andaluz han asegurado que ante el alcance del hallazgo, la resolución de la Consejería de Cultura determina la necesidad de ampliar la investigación, aplicando nuevas técnicas de excavación relacionadas con la perspectiva antropología y la obtención de información adicional para la valoración patrimonial del conjunto del bien inmueble.

Esta mayor labor metodológica deberá concretarse con la excavación de cada complejo funerario y espacio individual con metodología interdisciplinar, desde la arqueología a la antropología física. También se usará maquinaria específica en la apertura de la sedimentación.

Además, se priorizará la excavación, protección y puesta en valor de aquellas tumbas y restos anatómicos que presente mejor estado, y se diferencien por su monumentalidad y que se trasladarán al futuro espacio museístico de las obras del metro en la Estación Guadalmedina.

En este punto, han apuntado que "la materialización de estas medidas correctoras, que se focalizan entre los puntos kilómetros 0+110 y 0+500 del tramo Guadalmedina-Hilera, condicionarán el programa de trabajo en la ejecución del metro".

Así, han señalado que la siguiente fase correspondía a la extensión de la losa de cubierta o techo del túnel en este tramo, "que ahora tendrá que esperar a la implementación de las medidas contempladas en la resolución".

Las obras del metro de Málaga, que promueve la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, ratifican así "su compromiso con la preservación de la riqueza patrimonial hallada en el subsuelo de la ciudad", tal y como viene avalado por antecedentes, han recordado, como la protección, traslado y almacenamiento de los restos hallados en las obras de extensión del suburbano al centro histórico, donde afloraron los vestigios del antiguo arrabal musulmán de Attabanim, entre otros restos históricos.