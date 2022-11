El Ayuntamiento de Málaga homenajea a María Victoria Atencia en su 91 cumpleaños con una placa 'Málaga hace historia'

MÁLAGA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Cultura, prosigue con el plan 'Málaga hace historia', dedicando una placa a la escritora y poeta malagueña María Victoria Atencia, que el pasado lunes cumplió 91 años.

El alcalde, Francisco de la Torre, junto a la concejala de Cultura, Noelia Losada, y la propia escritora, ha descubierto este martes la placa, que está situada en el número 1 de la céntrica calle Ángel de Málaga capital, donde nació el 28 de noviembre de 1931.

María Victoria Atencia es una destacada representante de la generación de los años 50. Fue Premio Nacional de la Crítica en 1998 y la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía la galardonó con el Premio Luis de Góngora a las Letras andaluzas en el año 2000.

También ha recibido el Premio Real Academia Española de Creación Literaria 2012 por 'El Umbral' y en 2014 recogió en el Palacio Real de Madrid el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, concedido conjuntamente por Patrimonio Nacional y la Universidad de Salamanca, convirtiéndose en la primera poeta española en obtener este galardón.

Ha sido distinguida con la Medalla de Oro al mérito en las Bellas Artes en 2015, distinción que reciben personas que destacan especialmente en el campo de la creación artística, prestando servicios señalados o fomentando notoriamente la enseñanza, el desarrollo y difusión del arte o la conservación del patrimonio artístico nacional. Además, ha sido nombrada vocal del Patronato del Instituto Cervantes.

María Victoria Atencia está considerada maestra del verso alejandrino y desde muy joven estuvo ligada al grupo 'Caracola'. En su haber hay obras como 'Tierra mojada', 'Cañada de los ingleses', 'Los sueños', 'La pared contigua', 'Las contemplaciones', con la que ganó el Premio Nacional de la Crítica, o 'El hueco'.

Casada con Rafael de León, su editor, es madre de cuatro hijos. Además, es académica numeraria de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo de Málaga, así como académica correspondiente a las Reales Academias de Cádiz, Córdoba, Sevilla y San Fernando; consejera del Centro Andaluz de las Letras, de la Fundación de la Generación del 27 (Málaga) y de la Fundación María Zambrano Vélez Málaga, y 'Honorary Associated' de The Hispanic Society of America, de Nueva York.

Su obra ha sido traducida al francés, portugués, gallego, inglés, italiano, lituano, checo, búlgaro, rumano, polaco, sueco, árabe, hebreo, flamenco y latín. El Ayuntamiento de Málaga editó en su prestigiosa colección 'Ciudad del Paraíso' la antología titulada 'La Señal'.

Fue la primera mujer malagueña que obtuvo en su día el título de piloto de aviación en el año 1971 y ha sido pregonera de la feria y de la Semana Santa malagueñas. Nombrada hija Predilecta de Andalucía el 28 de febrero de 2005, por "su depurada elegancia verbal y capacidad de síntesis", la Diputación le ha entregado la Medalla de Oro de la provincia.

'MÁLAGA HACE HISTORIA'

El propósito del plan 'Málaga hace historia' es señalar de una manera uniforme los lugares en los que vivieron personajes relevantes de Málaga, ocurrieron hitos históricos o esos edificios sean singulares por motivos arquitectónicos o históricos.

El propósito es que sea, además, un plan que cuente con sugerencias de la ciudadanía a través del correo electrónico y de instituciones de la ciudad. El Área de Cultura pretende que la colocación de estos elementos, además de propiciar un conocimiento más profundo de la historia de la ciudad, "también ayude a fomentar un profundo respeto por el patrimonio de Málaga".

Algunas de las personalidades que ya han sido reconocidas a través de estas placas han sido el cónsul mexicano Porfirio Smerdou, el escritor y abogado Rafael Pérez Estrada, el autor Ernest Hemingway, la saga familiar Orueta, el humorista Chiquito de la Calzada, el militar de la marina Ruy López de Villalobos, la bailarina Anita Delgado o la diputada Victoria Kent, entre otros.