El Ayuntamiento de Málaga inicia las obras para la construcción de la nueva Jefatura de Policía Local en Teatinos

MÁLAGA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga ha iniciado las obras de la nueva Jefatura de Policía Local del distrito de Teatinos-Universidad. La construcción de este equipamiento, impulsado a través de la Gerencia Municipal de Urbanismo en coordinación con el Área de Seguridad, fue adjudicada a Eiffage Infraestructuras por un importe de 11.212.210,90 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución estimado de 18 meses.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto a los concejales delegados de Urbanismo, Seguridad y del distrito Teatinos-Universidad, Carmen Casero, Avelino Barrionuevo y Borja Vivas, respectivamente, ha participado este miércoles en el acto oficial de inicio de los trabajos, en el que se ha colocado la primera piedra de forma simbólica.

El proyecto se desarrolla sobre una parcela ubicada en la calle Frank Capra, junto al nuevo parque de más de 50.000 metros cuadrados que también está ejecutando el Consistorio.

El edificio será la sede de la Policía Judicial de la Policía Local, de modo que se trasladarán a estas dependencias los grupos de Investigación y Protección (GIP), el de Investigación de Accidentes y Atestados (GIAA) y el Grupo de Protección de la Naturaleza (Gruprona). Con esta actuación se continúa dando cumplimiento al programa municipal de Gobierno 2023-2027.

El equipamiento policial contará con un total de 7.237,41 metros cuadrados (m2) y estará dividido en dos plantas más dos niveles de sótano.

Para su diseño, según recoge la memoria del proyecto, se ha tenido en cuenta la ubicación de la parcela donde se va a construir y su integración en el nuevo parque, de forma que "se implantará un volumen abstracto, que sugiera la diversidad de vistas y pueda ser referencia también al otro lado de la autovía que discurre a cota inferior".

Así, la propuesta se configura con una implantación abierta, formando una pieza con distintas caras y de geometría irregular que se integre en el mismo.

EDIFICIO

Por su parte, la distribución prevé dos plantas bajo rasante y dos plantas sobre rasante. La planta sótano -2 se utilizará para aparcamientos con medio centenar de plazas para turismos y una veintena para motos. En el caso de la planta sótano -1, se destinará tanto para aparcamientos (una decena) como para zona de acceso y custodia de detenidos, archivos, almacenes y espacios comunes (vestuarios y office).

En planta baja se ubicará la inspección de guardia, el Grupo de investigación y Protección (GIP) y el Grupo de Protección de la Naturaleza (Gruprona).

En la planta primera se ubicarán también parte del Grupo de Investigación y Protección, así como la sala de formación y de juntas. El edificio contará con dos accesos, uno principal desde Frank Capra y uno secundario desde el parque.