El Ayuntamiento de Málaga oferta 149 actividades y talleres durante el curso escolar 2026/27

Varios niños de camino a la escuela, a 7 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MÁLAGA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga ofertará a los centros docentes de la ciudad un total de 149 actividades y talleres gratuitos durante el curso 2026/2027, dentro de una nueva edición de los Programas Educativos Municipales que este año pone el foco especialmente en la prevención, la inclusión social y la concienciación cívica.

Así lo ha comunicado el Consistorio en una nota, donde ha indicado que la programación se desarrolla bajo el lema 'Educar para prevenir. Prevenir para educar', en el marco del proyecto que Málaga impulsa como coordinadora de la Red Estatal de Ciudades Educadoras (RECE).

Los centros educativos podrán solicitar las actividades hasta el próximo 18 de septiembre a través de la web del Área de Educación. La oferta está dirigida a toda la comunidad educativa, incluye todas las etapas de la educación no universitaria y también al alumnado de los centros de educación permanente.

Del total de actividades, 96 corresponden al Área de Educación, distribuidas en seis programas; otras 35 son impulsadas por distintas áreas municipales y 18 proceden de entidades colaboradoras.

Entre las novedades de este curso figuran el refuerzo de las iniciativas de inclusión social, comunicación inclusiva y educación cívica, así como distintas propuestas centradas en la prevención durante la adolescencia.

En este ámbito se incorpora el taller 'Neurociencia y Adolescencia ¿Qué me está pasando?', destinado a explicar desde una perspectiva científica los cambios hormonales, el comportamiento impulsivo y los hábitos de sueño.

También se mantienen iniciativas sobre mediación y resolución de conflictos, inteligencia emocional y autoestima, gestión del estrés, prevención del acoso escolar y alimentación saludable y sostenible.

La Policía Local continuará además con sus charlas sobre riesgos de internet, acoso escolar, prevención de drogas, responsabilidad penal del menor, conducción bajo los efectos del alcohol y prevención de la violencia de género entre jóvenes.

SEIS PROGRAMAS DEL ÁREA DE EDUCACIÓN

El Área de Educación articula su oferta en seis programas. 'Málaga para los escolares' reúne hasta 36 actividades destinadas a facilitar el conocimiento de la ciudad e incorpora este año visitas guiadas al Museo de Arte Flamenco Peña Juan Breva y al MEET Málaga Espacio Expositivo Tabacalera.

'Educar para la convivencia' ofrece 17 actividades centradas en la resolución de conflictos, la mediación y la prevención del acoso escolar, además de recuperar los talleres de inteligencia emocional y autoestima adaptados al alumnado de secundaria, bachillerato y educación permanente.

El Programa de Teatro celebra la 39ª edición de la Muestra de Teatro Escolar e incorpora nuevos talleres de recursos dramáticos y escénicos, funciones infantiles durante la programación navideña y las narraciones 'Manos inquietas que cuentan cuentos', dirigidas a educación infantil y primer ciclo de Primaria para trabajar la inclusión y la diversidad sensorial.

Por su parte, el Programa de Música y Danza cuenta con diez actividades y celebra la 25ª edición del festival 'Con la Música a otra parte', con conciertos didácticos de la Orquesta Filarmónica de Málaga, actuaciones de la Banda Municipal de Música y una nueva edición de la Muestra Didáctica de Danza.

Los Talleres Educativos reúnen 21 propuestas sobre orientación laboral, ciencia, educación digital, emprendimiento y economía. Entre las novedades se encuentran cursos de lengua de signos, visitas al Centro Integral de Personas Sordas de Málaga, actividades de educación cívica y talleres sobre empresas y finanzas personales.

Finalmente, el programa 'Leer es divertido' incorpora nuevos talleres para fomentar la lectura, la creatividad literaria y el acercamiento a la poesía. Los centros de educación permanente dispondrán además de una oferta transversal de 28 actividades y talleres, entre ellos el tradicional Concurso de Relatos Cortos, que alcanza su 29ª edición.

PARTICIPACIÓN DE ÁREAS MUNICIPALES Y ENTIDADES

La programación cuenta con la participación de ocho áreas o departamentos municipales, entre ellos Cultura, Deporte, Igualdad de Oportunidades, Participación Ciudadana, Sostenibilidad Medioambiental, Seguridad, Innovación y Digitalización y Canal Málaga.

También colaboran organismos y entidades como la EMT, IMFE, Promálaga, Gestrisam, Emasa, el Polo Digital de Málaga, ONCE, Bancosol, Fundación Telefónica, Fundación Margarita Salas, el Centro de Ciberseguridad de Andalucía, el Archivo Histórico Provincial, el Colegio Oficial de Veterinarios de Málaga y la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación de la Universidad de Málaga.

En el ámbito cultural y patrimonial participan, entre otros, la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, el Teatro Romano, la Alcazaba, el Castillo de Gibralfaro, el Archivo Municipal, el MUCAC, el Teatro Cervantes, la Orquesta Filarmónica de Málaga y distintos espacios museísticos de la ciudad.

Como novedad, este curso se incorpora a la programación la Fundación Ciudadana del Carnaval de Málaga, con visitas guiadas y talleres en su sede, así como el Museo de Arte Flamenco de Málaga Peña Juan Breva.

Entre las propuestas de otras áreas destacan actividades deportivas, talleres de igualdad, educación vial, autoprotección, reanimación cardiopulmonar, sostenibilidad ambiental, consumo responsable del agua, innovación tecnológica y educación digital.

La programación incorpora asimismo iniciativas como 'Reporteros del patio', talleres de cardioprotección, actividades sobre los retos globales y las soluciones locales, tenencia responsable de animales, donación de médula y sangre y propuestas sobre tecnologías disruptivas.

En el ámbito de la innovación, 42 Málaga Fundación Telefónica ofrecerá cinco talleres en el Polo Digital y, como novedad, incorporará la actividad inmersiva 'Experiencia inmersiva Phyton'.

La Fundación Ciudadana del Carnaval de Málaga participa por primera vez en los Programas Educativos Municipales con el proyecto 'Vive la casa del carnaval', que incluye visitas guiadas y talleres.

La imagen de esta edición está vinculada al papel de Málaga como coordinadora de la Red Estatal de Ciudades Educadoras. La ilustración, realizada por la artista y diseñadora Natalia Resnik, utiliza la Farola como símbolo de la luz que conecta a las ciudades integrantes de la RECE.