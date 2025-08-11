El Ayuntamiento de Málaga y la Subdelegación coordinan el dispositivo de seguridad para la Feria

MÁLAGA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga y la Subdelegación del Gobierno han coordinado el dispositivo especial de seguridad con motivo de la Feria de Málaga, que se celebrará del 16 al 23 de agosto.

Así, este lunes ha tenido lugar en el Ayuntamiento una reunión de la Junta Local de Seguridad copresidida por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y el secretario general de la Subdelegación del Gobierno en Málaga, Juan Pedro Carnero.

De igual modo, también han asistido los concejales delegados de las áreas de Seguridad, Fiestas y Movilidad, Avelino Barrionuevo, Teresa Porras y Trinidad Hernández, respectivamente; así como los mandos de Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil, además de Bomberos, Protección Civil y representantes de la Policía Autonómica y del 061.

Cabe recordar que la Policía Local de Málaga reforzará la red de videovigilancia durante la Feria. Además de las 68 cámaras que hay distribuidas por el entorno del centro histórico, este año, como novedad, serán desplegados otros 16 equipos en distintos puntos del Real de Cortijo de Torres, para lo que se cuenta con la pertinente autorización de la Comisión de Garantías de la Videovigilancia de Andalucía.

A estos medios se sumará el sistema de vigilancia aéreo con drones, como se viene haciendo en celebraciones con afluencia masiva de personas como la Semana Santa o Navidad, que sobrevolarán todos los días de Feria el entorno del Real para captar imágenes de cualquier incidencia que se pueda producir, además de para prestar apoyo a las unidades que puedan intervenir ofreciendo movilidad y rapidez ante cualquier alteración del orden público u otras situaciones que lo requieran. En este caso, se realizarán servicios especiales en la zona de la Juventud en diferentes horarios.

Estas actuaciones forman parte del dispositivo especial de seguridad de la Feria 2025 establecido por el Ayuntamiento con los refuerzos de Policía Local, Bomberos y Protección Civil. Este operativo municipal se complementará con los de Policía Nacional, Guardia Civil y del servicio de emergencias 061.

El operativo especial se desarrollará entre el viernes 15 de agosto, cuando tendrá lugar el espectáculo pirotécnico, y el domingo 24 de agosto. En cualquier caso, los días previos al comienzo de la Feria se realiza una fase de control de los espacios.

De igual modo, el Plan Municipal de Emergencia permanecerá activado de forma parcial desde la mañana del viernes 15 hasta la mañana del lunes 25 de agosto. Además, se constituirá un Centro de Coordinación Operativa (Cecop) en el Centro Municipal de Emergencia del Ayuntamiento.

A través de esta planificación se pretende hacer cumplir la ordenanza de Feria y demás normativa municipal relativa a la celebración de eventos que supongan una gran afluencia de público, así como velar por la seguridad con una labor preventiva ante la posible comisión de infracciones.

El plan coordinado, en el que se ha tenido en cuenta que en Málaga continúa activo el nivel de alerta antiterrorista (NAA) 4, supone un incremento extra de la seguridad con motivo de estas fiestas. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad estarán coordinadas y se distribuirán por sectores en los puntos de gran afluencia de público para evitar solapamientos y llevar a cabo de ese modo un servicio más óptimo y eficaz.

De nuevo, en esta edición se constituirán dos Centros de Coordinación Policial con presencia de miembros de la Policía Local y del Cuerpo Nacional de Policía: uno en el Centro Municipal de Emergencias y otro en el Real.

UNIDADES Y EFECTIVOS

La Policía Local realizará un total de 4.570 servicios en la ciudad durante la Feria, con una media de 457 efectivos diarios, de los que 2.189 se adscriben al operativo extraordinario que se suman a los 2.381 del servicio ordinario. En su conjunto, supondrán más de 40.000 horas de servicio, a las que habrá que añadir las previstas por la Policía Nacional y la Guardia Civil.

En la Policía Local de Málaga continuará prestando sus servicios, un año más, el Grupo Operativo de Apoyo (GOA) para reforzar la vigilancia tanto en el Cortijo de Torres como en la Feria del centro. Además, contará con el apoyo del Subgrupo Canino junto al GIP (Grupo de Investigación y Protección). También participarán policías locales del Grupo de Investigación de Accidentes y Atestados (GIAA), que realizarán controles preventivos de alcoholemia en el Centro y en los accesos al Real, entre otras funciones.

Los policías locales velarán por el cumplimiento de las ordenanzas municipales e intensificarán su labor en materias tales como la detección de armas blancas y objetos punzantes. Además, habrá una especial atención para evitar la venta de alcohol a menores, el cumplimiento de los horarios de cierre de establecimientos, la ocupación de vía pública por parte de establecimientos en vías de evacuación, la inspección de casetas o cualquier actividad incívica contraria a la convivencia.

Igualmente, se contará con el apoyo del grupo de trabajo de la Sala 092. Por su parte, el Grupo de Caballería participará en este dispositivo especial de Feria, principalmente en las calles del Real, así como en el desarrollo de la romería urbana del primer sábado de Feria.

En coordinación y colaboración con la Policía Nacional se trabajará en la prevención de delitos y en el mantenimiento de la seguridad ciudadana, entre otros.

Por su parte, el Gruprona de la Policía Local realizará tareas de inspección y vigilancia sanitaria en materia alimentaria. Además, se incorporarán efectivos de inspección pesquera con objeto de controlar la trazabilidad y tallas reglamentarias. Estas actuaciones se llevarán a cabo en coordinación con el Seprona de la Guardia Civil y el Servicio de Sanidad Alimentaria del Ayuntamiento.

A la finalización de la Feria del Centro cada día se prestará apoyo a los servicios de limpieza por parte de ambos Cuerpos de Seguridad de manera coordinada.

A estos dispositivos también se añaden los del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga, el Servicio de Protección Civil, la Agrupación de Voluntariado de Protección Civil, el equipo técnico de prevención y un dispositivo sanitario con sus correspondientes unidades móviles.

POLICÍA NACIONAL Y GUARDIA CIVIL

Por su parte, un total de 2.100 agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil formarán parte del dispositivo de seguridad desplegado por el Gobierno de España a través del Ministerio del Interior con motivo de la Feria.

En esta ocasión, formarán parte de dicho dispositivo 250 agentes de la Guardia Civil, pertenecientes a siete unidades, y 1.850 de la Policía Nacional, con una media diaria de 200 agentes en la calle.

En el recinto ferial se establecerán sedes físicas donde estarán ubicados ambos Cuerpos. Se reforzarán los controles policiales para evitar el consumo público de sustancias estupefacientes y el menudeo de drogas.

La Guardia Civil se encargará del control de tráfico en los accesos a la ciudad y en las rondas de circunvalación y de la seguridad alimentaria y el control de explosivos y armas y pirotecnia. Se reforzarán los controles de conducción bajo los efectos del alcohol con actuaciones diarias y se vigilarán con radares los excesos de velocidad durante estos días.

También se espera un importante movimiento de vehículos de largo y corto recorrido en las carreteras. La DGT contará con la máxima disponibilidad de sus medios humanos y técnicos para facilitar la movilidad y fluidez en la provincia.