El Ayuntamiento de Málaga trabaja en posibles alternativas de estacionamiento tras inicio de obras del CaixaForum

Archivo - Edificio del futuro CaixaForum Málaga - CAIXAFORUM - Archivo

MÁLAGA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través de las Áreas de Movilidad y Urbanismo y el distrito Cruz del Humilladero están trabajando en distintas opciones para la creación de plazas de aparcamientos para vecinos del entorno de las barriadas de Los Corazones y de Portada Alta de este distrito, tras la pérdida de aparcamiento debido al comienzo de las obras para la construcción del futuro CaixaForum.

En primer lugar, según han informado desde el Ayuntamiento en un comunicado, se está trabajando en la cesión de uso temporal por parte de Junta de Andalucía de una parcela en la calle Corregidor Antonio Bobadilla (donde se ubicaba la escuela infantil Tiro de Pichón, que cesó su actividad en el presente curso) para convertirla en aparcamiento en superficie con unas 80 o 90 plazas.

En segundo lugar, en el marco de la reordenación de tráfico prevista en la plaza Manuel Azaña, se está estudiando la disposición de los aparcamientos en superficies de distintas calles de la zona, para ganar plazas de estacionamiento. Con esta medida se podrían alcanzar hasta 80 plazas más.

Por último, desde el mes de octubre del pasado año, fecha en la que se iniciaron las conversaciones y encuentros con vecinos de la zona para informarles del cambio de la disposición actual del tráfico de Manuel Azaña, han recordado que se ha venido trabajando en la actualización de los estudios de los aparcamientos para residentes previstos en dos ubicaciones de Portada Alta (calle Luis F. Pallarés Peinado y Calle Nicolás Isidro) y otras dos en Los Corazones (calle Antonio de Bobadilla y calle Francisco De Molina).

Estas propuestas no fueron validadas por algunos vecinos en la última reunión entre Movilidad y el distrito, los cuales propusieron otras dos ubicaciones para la construcción de un aparcamiento de residentes en la zona (en la calle corregidor Francisco de Luján y en la pista de fútbol de albero existente entre las calles Argentea, Gustavo García Herrera y Pedro Luis Gálvez), cuya viabilidad está siendo estudiada por el Área de Movilidad.