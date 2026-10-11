El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) amplía las instalaciones deportivas del Pabellón Carlos Cabezas

La alcaldesa de Marbella (Málaga), Ángeles Muñoz, en la visita a las instalaciones del Pabellón Carlos Cabezas junto al edil de Deportes, Lisandro Vieytes, repersentantes de los clubes locales y el propio Carlos Cabezas. - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 11 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) ha culminado la ampliación de las instalaciones deportivas del Pabellón Carlos Cabezas, en la zona de Bello Horizonte, con la puesta en funcionamiento de una nueva pista cubierta de baloncesto que permite incrementar la capacidad del equipamiento y ofrecer "mejores condiciones para la práctica deportiva durante todo el año".

Según ha concretado el Consistorio marbellí en una nota, la actuación ha supuesto una inversión municipal de 700.000 euros y ha tenido un plazo de ejecución aproximado de seis meses, "respondiendo a la creciente demanda de los clubes locales que practican esta disciplina", según ha destacado la alcaldesa, Ángeles Muñoz, quien ha visitado las instalaciones acompañada del edil de Deportes, Lisandro Vieytes, el exjugador profesional Carlos Cabezas, y los representantes de los clubes Marbella Basket y Baloncesto Marbella, Andrés Jiménez y Pedro Pérez, respectivamente.

Al hilo, la regidora ha explicado que la intervención ha permitido transformar las antiguas pistas exteriores descubiertas, incorporando una gran cubierta y las actuaciones necesarias de refuerzo, iluminación y adaptación del espacio.

De este modo, según ha subrayado, "el complejo pasa de contar de dos a tres pistas, además de la central, ampliando de forma significativa las posibilidades de entrenamiento y competición de los clubes y deportistas de la ciudad".

Asimismo, la primera edil ha incidido en que la mejora forma parte de la planificación municipal para "continuar ampliando la oferta deportiva y dar respuesta a las necesidades de los clubes". "Nos propusimos que también el Carlos Cabezas iba a tener esta nueva pista y ya está en funcionamiento y los niños la están utilizando", ha afirmado.

Respecto al desarrollo de los trabajos, Muñoz ha explicado que la actuación ha tenido una duración aproximada de seis meses, un plazo superior al inicialmente previsto debido a la complejidad de la intervención y, especialmente, a las necesidades estructurales derivadas de la instalación de la cubierta.

Por su parte, el exjugador internacional y referente del baloncesto marbellí Carlos Cabezas ha mostrado su satisfacción y orgullo por la puesta en funcionamiento de la nueva instalación que lleva su nombre, destacando que "estará al servicio de los niños y niñas de Marbella".

Además, ha valorado especialmente el esfuerzo realizado por el Ayuntamiento para seguir mejorando los espacios destinados a la práctica deportiva. En este sentido, ha reseñado que la inversión realizada "demuestra el esfuerzo que está haciendo para que cada día los chicos de esta ciudad puedan aprovechar estas instalaciones magníficas".

Asimismo, el director deportivo del Club Baloncesto Marbella, Pedro Pérez, ha puesto de relieve que la ampliación de las instalaciones era una necesidad para atender el crecimiento de los equipos de formación, "ya que el club de cantera tiene cerca de 400 jugadores y al final se quedaba corta, sobre todo para las categorías más pequeñitas, que solamente disponían de campo dentro", ha explicado.

Finalmente, el director en funciones del CD Marbella Basket, Andrés Jiménez, ha reseñado la relevancia que tiene para el municipio cualquier nueva instalación deportiva y, especialmente, cuando está vinculada a un deporte con una importante implantación en la ciudad como el baloncesto.

El responsable del club ha señalado que, con el inicio de la nueva temporada y teniendo en cuenta tanto los equipos procedentes de colegios como los federados, el Marbella Basket estará en torno a 300-350 deportistas, "una cifra que pone de manifiesto la necesidad de disponer de cuantos más espacios mejor para el desarrollo de la actividad y el crecimiento del baloncesto base en Marbella".