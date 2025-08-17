Ayuntamiento de Marbella (Málaga) refuerza la colaboración con más de 150 familias a través de la Asociación Principito

El Ayuntamiento de Marbella refuerza la colaboración con más de 150 familias a través de la Asociación Principito - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 17 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento ha reforzado su colaboración con la Asociación Principito, que atiende a más de 150 familias con niños con trastorno del espectro autista (TEA). La alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha suscrito con la presidenta del colectivo, Virginia García, el convenio de colaboración de 2025, que eleva a más de 25.000 euros la cuantía de la subvención frente a los cerca de 18.000 euros del ejercicio anterior, "para que puedan continuar con labor indispensable de asesoramiento, acompañamiento y terapia que realizan".

"Este apoyo resulta fundamental para una organización que ha visto crecer de manera continua el número de usuarios a los que presta servicio", ha señalado la regidora, quien ha incidido en "desempeñan una función a la que la administración, por sí sola, no puede llegar, especialmente en el ámbito del apoyo emocional". La primera edil ha afirmado que "estamos absolutamente orgullosos de tener una entidad que nació de la voluntad de familias y que da una atención muy necesaria".

La asociación, con sede en San Pedro Alcántara, desarrolla una labor integral que va desde las terapias directas con psicólogas y logopedas hasta el asesoramiento a las familias y la formación en los centros educativos.

García ha indicado que "mantenemos unas cuotas reducidas para no agravar la economía de las familias, que ya asumen importantes gastos en terapias", ha agradecido el apoyo del Ayuntamiento. "Contar con esta subvención es un respiro que nos permite seguir trabajando", ha valorado, a lo que ha añadido que "atendemos a la familia completa, intentamos guiarlos, acompañarlos, y también colaboramos con sus colegios e institutos para abarcar todo el entorno del niño".