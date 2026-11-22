La alcaldesa de Marbella (Málaga), Ángeles Muñoz, con el presidente de la entidad, Tomás Alcántara, con la presencia del teniente de alcalde de San Pedro Alcántara, Javier García. - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

MÁLAGA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) ha renovado su respaldo a la Unión Deportiva San Pedro con una subvención nominativa de 60.000 euros destinada a sufragar los gastos de funcionamiento del primer equipo y de las categorías inferiores.

La alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha firmado el convenio de colaboración con el presidente de la entidad, Tomás Alcántara, en un acto que también ha contado con la presencia del teniente de alcalde de San Pedro Alcántara, Javier García, según ha informado el Consistorio en una nota.

La regidora ha destacado el compromiso municipal con un club "que constituye un referente deportivo y social y que desempeña una importante labor en la formación de niños y jóvenes" y ha subrayado que "esta ayuda supone una apuesta por el futuro de una institución estrechamente vinculada a la historia y a la identidad de nuestro municipio".

La primera edil ha señalado que "la UD San Pedro representa mucho más que fútbol, porque detrás de su escudo hay cientos de deportistas, familias, entrenadores y personas que trabajan cada día para transmitir valores como el esfuerzo, el respeto, la disciplina y el compañerismo".

En este sentido, ha incidido en que "invertir en deporte es hacerlo también en educación, convivencia y oportunidades para las nuevas generaciones" y ha remarcado "la dedicación de una junta directiva que realiza una magnífica tarea para garantizar la continuidad y el crecimiento de la entidad".

Asimismo, ha avanzado que el equipo de Gobierno contempla mantener esta aportación económica de 60.000 euros en los presupuestos municipales de 2027 "con el objetivo de seguir proporcionando estabilidad a un proyecto que merece contar con el apoyo de las instituciones".

Por su parte, García ha anunciado que las cuentas del próximo ejercicio también incluirán una actuación para sustituir el césped artificial del campo de fútbol 11 del estadio Antonio Naranjo, una intervención que está previsto ejecutar a partir del verano, una vez concluida la competición en el mes de mayo.

El edil ha explicado que "se trata de una mejora necesaria que responde a las necesidades planteadas por el propio club y que permitirá seguir avanzando en la modernización de las instalaciones deportivas de San Pedro Alcántara".

Además, ha animado a los vecinos "a acudir a los encuentros y arropar al conjunto, porque el esfuerzo que está realizando su directiva debe verse acompañado también por el respaldo de la afición".

Por último, Alcántara ha agradecido la colaboración del Consistorio y ha asegurado que "esta subvención es fundamental para que podamos mantener nuestra estructura deportiva y continuar desarrollando nuestra actividad".

El presidente ha recordado que la UD San Pedro cuenta actualmente con un equipo sénior que compite en categoría nacional, un segundo conjunto en competiciones provinciales y 17 equipos de cantera. Además, ha remarcado la vertiente social de la entidad, que facilita mediante becas la participación de menores cuyas familias no pueden afrontar las cuotas. "Sin la ayuda del Ayuntamiento sería muy difícil sostener este proyecto y ofrecer estas oportunidades", ha afirmado.

Finalmente, ha destacado la contribución de la fundación vinculada al club, que permite canalizar la colaboración de empresas y ampliar los recursos destinados a su funcionamiento.