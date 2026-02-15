El Ayuntamiento de Marbella mejora alumbrado público de calle José Luis Morales Marín con luminarias más eficientes

Instalación de luminarias más eficientes en la calle José Luis Morales Marín de Marbella (Málaga). - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 15 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Marbella ha llevado a cabo una actuación de mejora del alumbrado público en la calle José Luis Morales Marín con el objetivo de "incrementar la eficiencia energética y reforzar la seguridad vial y peatonal". El concejal de Obras, Diego López, ha subrayado que "seguimos avanzando en la modernización de la red de iluminación del municipio para mejorar la visibilidad, optimizar el consumo y ofrecer espacios más confortables para los vecinos".

Según ha precisado el Consistorio local en una nota, el edil ha detallado que la intervención ha consistido en la sustitución de los anteriores puntos de luz, que iluminaban únicamente la calzada, por otros nuevos que son dobles y permiten un alumbrado diferenciado y más eficiente que se extiende también a las aceras.

"Hemos apostado por una solución técnica que mejora de forma notable la visibilidad en ambos ámbitos, reduciendo zonas de sombra y aumentando la percepción de seguridad", ha precisado. La primera fase se ha desarrollado en el tramo comprendido entre la calle Pinsapo y la avenida Mayorazgo, donde se han sustituido un total de siete puntos de luz. López ha explicado que "se trata de una actuación muy demandada por los vecinos de la zona, ya que el sistema anterior resultaba insuficiente para garantizar una iluminación homogénea".

Por su parte, el responsable municipal ha especificado que esta renovación ha supuesto la instalación de catorce luminarias viales con tecnología LED y luz cálida y ha subrayado que "además de mejorar la seguridad y respetar el entorno medioambiental, cumplimos con la normativa autonómica vigente de protección frente a la contaminación lumínica y contribuimos a preservar la calidad del cielo nocturno y a reducir el deslumbramiento". En concreto, LED y una temperatura de color de 3000 ºK, una luz cálida que cumple con la normativa autonómica vigente de protección frente a la contaminación lumínica aprobada por la Junta de Andalucía.

En este sentido , los trabajos también han permitido reducir el consumo eléctrico respecto a las lámparas tradicionales, disminuir los costes de mantenimiento gracias a la mayor durabilidad de las ópticas LED y mejorar la reproducción cromática, ofreciendo una iluminación más uniforme y natural. "Estas intervenciones forman parte de una planificación global orientada a un modelo urbano más sostenible, moderno y eficiente que da respuesta a las necesidades actuales del municipio", ha afirmado el concejal.