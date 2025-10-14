Ayuntamiento de Marbella otorga licencia para reformar y ampliar el hotel Incosol que tendrá inversión de 87,4 millones

El Ayuntamiento de Marbella otorga la licencia para la reforma y ampliación del hotel Incosol, que tendrá una inversión de 87,4 millones y lo transformará en un complejo de cinco estrellas centrado en la salud y la longevidad - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

Se transformará en un complejo de cinco estrellas centrado en la salud y la longevidad

MARBELLA (MÁLAGA), 14 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) ha aprobado este martes en Junta de Gobierno Local la licencia para la reforma y ampliación del histórico hotel Incosol, con una inversión prevista de 87,4 millones de euros.

Así lo ha anunciado la alcaldesa, Ángeles Muñoz, quien ha señalado que "es un proyecto estratégico que va a recuperar un icono de Marbella, reforzando el liderazgo de la ciudad como destino de referencia en bienestar y medicina avanzada", al tiempo que ha precisado que "es un establecimiento emblemático que se construyó en el año 1973, apostando por un modelo de salud pionero que atrajo a muchas personalidades a nivel internacional".

Asimismo, ha resaltado que "la obra permitirá transformar el edificio, ubicado en la urbanización Río Real, en un complejo de cinco estrellas centrado en el bienestar y la longevidad, actualizándolo con las técnicas más avanzadas y criterios de sostenibilidad y eficiencia energética".

La regidora ha explicado que la parcela, de 47.500 metros cuadrados, "acogerá una superficie sanitaria de 21.000 metros cuadrados y un área hotelera de más de 6.000, con un total de 168 habitaciones, de las cuales cerca del 80% estarán destinadas a tratamientos médicos y programas especializados".

También ha indicado que "el proyecto mantendrá la estructura original del edificio para preservar su identidad, adaptándola a un diseño contemporáneo e inteligente". Además, el hotel contará con zonas libres y ajardinadas que supondrán más de 34.000 metros cuadrados, con piscinas y espacios verdes integrados.

La primera edil ha recordado que "el Ayuntamiento ha acompañado todo el proceso administrativo con rigor y compromiso, desde la autorización para los trabajos previos de retirada de amianto y demolición parcial, hasta la obtención del visto bueno por parte de las áreas de turismo y sanidad".

"En pocas semanas, los promotores presentarán el proyecto definitivo de ejecución y, una vez licitada la constructora, se dará inicio a las obras", ha avanzado la alcaldesa, quien ha puesto de manifiesto que "la localidad sumará muy pronto un nuevo referente mundial en el sector hotelero-sanitario, ya que hablamos de una inversión de gran envergadura que generará empleo y atraerá talento internacional, reforzando el posicionamiento de la marca Marbella en este ámbito".

"Con esta actuación seguimos impulsando un modelo de ciudad basado en la calidad, la innovación y la creación de oportunidades", ha asegurado la regidora, quien ha afirmado que "este ambicioso proyecto recupera la esencia de Incosol, un establecimiento que forma parte de la historia de la ciudad y ahora se moderniza para seguir siendo un icono en el futuro".