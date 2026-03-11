El Ayuntamiento pone en marcha un nuevo servicio de bienestar emocional gratuito para adolescentes y jóvenes

La concejala delegada de Juventud, Mercedes Martín, presenta el nuevo servicio de bienestar emocional para jóvenes 'BIEM', junto con los profesionales que lo imparten - AYUNTAMIENTO

El Ayuntamiento pone en marcha un nuevo servicio de bienestar emocional gratuito orientado a adolescentes y jóvenes de entre 14 y 35 años.

La iniciativa, denominada 'BIEM' (acrónimo de bienestar emocional), incluye intervenciones socioeducativas en los centros de Educación Secundaria de la ciudad que lo soliciten a través de los talleres grupales 'Creando Conexiones', destinados a reducir el aislamiento social, sesiones de 'Coaching Juvenil' y una nueva edición del 'Café Psicológico' que se ofrece desde el año pasado a jóvenes en su tiempo de ocio en La Caja Blanca.

La concejala delegada de Juventud, Mercedes Martín, junto con los profesionales de la asociación juvenil 'Diversivas' que impartirán las sesiones, ha presentado este miércoles este nuevo servicio que tiene el objetivo de dotar de herramientas a adolescentes y jóvenes para mejorar su bienestar emocional y del que se podrán beneficiar más de 3.000 jóvenes de la ciudad.

A través de las acciones propuestas, se pretende prevenir y combatir determinadas conductas que pueden derivar en situaciones de soledad no elegida, aislamiento y presión social, acoso escolar o ciberacoso, entre otras.

'BIEM', BIENESTAR EMOCIONAL JUVENIL

Las acciones propuestas, sin coste para los beneficiarios, están enfocadas en la prevención y la creación de espacios seguros donde los jóvenes puedan sentirse parte integrante, expresar lo que les ocurre y construir relaciones sanas que protejan su bienestar.

Las actividades se comunicarán directamente a los centros educativos de Secundaria que lo soliciten, mientras que el horario, lugares y solicitudes de inscripción de las sesiones del Café Psicológico se publicarán en la web de Juventud (www.juventud.malaga.eu) y en las redes sociales del Área.

Las acciones propuestas incluyen varias actividades. En concerto, El Café Psicológico, que es un espacio grupal donde los jóvenes pueden hablar abiertamente sobre salud emocional mientras comparten un café y una merienda en un ambiente cercano y sin juicios. Su finalidad es normalizar hablar de las situaciones cotidianas que puedan generar malestar, romper el silencio que muchas veces rodea problemas como la ansiedad y generar apoyo entre iguales. A veces, descubrir que otros sienten lo mismo es el primer paso para reducir la soledad y recuperar el equilibrio. Se llevarán a cabo seis sesiones de tres horas de duración con unas 1200 plazas.

También creando conexiones, una actividad grupal destinada a fomentar vínculos sanos, comunicación auténtica y relaciones basadas en la confianza. El objetivo es prevenir el aislamiento y fortalecer la pertenencia es una forma directa de reducir riesgos asociados a la ansiedad, el acoso y la desconexión emocional, respondiendo a una realidad de jóvenes hiperconectados digitalmente pero cada vez más solos en la vida real. Se ofertan siete sesiones de tres horas de duración con un total de 175 plazas.

Además, el Coaching Juvenil que ofrece un acompañamiento individual y confidencial dirigido a jóvenes que necesitan un espacio propio donde comprender lo que les ocurre y encontrar herramientas para afrontarlo de manera saludable. Este servicio se centra en el bienestar emocional, el fortalecimiento de la autoestima, la gestión adecuada de las emociones y la toma de decisiones responsables. Proporciona un apoyo cercano y profesional que permite intervenir de forma preventiva. Se ofertarán 14 sesiones individuales de una hora de duración, complementarias a la labor educativa, que se desarrollarán a demanda de los centros de Enseñanza Secundaria, adaptándose a las necesidades específicas de cada centro y de cada joven.

Por último, intervención socioeducativa en aulas complejas. Este servicio actúa directamente en los centros educativos, donde pueden aparecer situaciones de conflicto, acoso o deterioro de la convivencia. Se inicia con un taller general de convivencia que permite analizar la realidad del aula y detectar necesidades específicas. A partir de ahí, pueden desarrollarse intervenciones más concretas, acompañamiento individual o mediación educativa, siempre adaptándose a cada situación. Se llevarán a cabo 75 talleres de dos horas de duración, con un potencial de 2.250 adolescentes y jóvenes.

OTRAS ACTIVIDADES PARA LA MEJORAR LA CONVIVENCIA ENTRE JÓVENES

Este nuevo servicio se añade a otras actividades desarrolladas por el Área de Juventud como los talleres sobre la gestión de la ira y enfado, talleres 'lo que mi mochila pesa' sobre los riesgos de la adicción al móvil, evitar la adicción a sustancias nocivas --váper y bebidas energéticas--, prevención del acoso escolar, gestión emocional, resolución de conflictos y violencia entre iguales, o del uso y abuso de las TIC, entre otros.

Estas actividades del Área de Juventud se suman a otras iniciativas relacionadas con el bienestar emocional destinadas a estudiantes, como las del programa 'Educar para la convivencia', dentro de los Programas Educativos Municipales del Área de Educación, en el que se ofrecen cursos de resolución de conflictos y mediación, manejo del estrés, así como talleres frente al acoso escolar.

Asimismo, se incluyen charlas sobre prevención de la violencia de género en jóvenes, en colaboración con la Policía Local, el programa 'Vivir en Igualdad' para el fomento de la Igualdad de Oportunidades, o las 'Patrullas Mediadoras' y 'Vive y Convive' para la resolución pacífica de conflictos entre iguales.

Paralelamente, han recordado que en diciembre de 2025 se han constituido las mesas de trabajo que abordan la prevención desde los ámbitos educativo, comunitario, tecnológico-digital y de hábitos saludables, en una iniciativa estratégica que forma parte de las acciones que Málaga impulsa como coordinadora de la RECE durante el período 2025-2027, bajo el lema 'Educar para prevenir. Prevenir para educar'.

En el ámbito educativo de estas mesas, los trabajos se orientan a reforzar el papel de los centros como espacios seguros, de respeto, convivencia y acompañamiento, abordando cuestiones como la salud mental, la erradicación de la violencia, la prevención del abandono escolar temprano y la atención al alumnado más vulnerable. Asimismo, la mesa trabaja en la identificación de experiencias inspiradoras y en la elaboración de propuestas que refuercen la función educativa y social de los centros.