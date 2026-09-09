El Ayuntamiento de Torremolinos (Málaga) acomete la limpieza preventiva de arroyos ante la llegada del otoño. - AYUNTAMIENTO TORREMOLINOS

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 9 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Torremolinos (Málaga), a través de la empresa Litosa, ha puesto en marcha ante la próxima llegada del otoño y, con ella, la previsión de lluvias, el plan de limpieza de arroyos con el fin de despejar las vías de evacuación y los puntos de salida del agua para así evitar que se generen inundaciones.

Del 9 de septiembre y hasta el 2 de noviembre se llevarán a cabo trabajos de limpieza en los arroyos Gazpacho, Saltillo, Cueva de la Higuera, Pan Triste y Pinillo, han informado en una nota.

El objetivo es, han añadido, descongestionar los principales arroyos y vías de evacuación mediante el desbroce y la retirada de la maleza existente, con el fin de garantizar la correcta circulación del agua y evitar que, en caso de fuertes lluvias, el cauce quede obstruido, reduciendo así el riesgo de inundaciones y posibles daños.

Para estos trabajos se ha contratado en alquiler una máquina giratoria de ocho toneladas sobre orugas, con implemento en el brazo de una trituradora forestal, sin conductor. Se han empleado asimismo medios propios como un tractor con trituradora forestal y dos maquinistas, camiones y una retroexcavadora.

Por otro lado, en lo que va de año, la empresa Aguas de Torremolinos ha trabajado en la limpieza y mantenimiento de la red de saneamiento en el municipio y han actuado sobre 808 imbornales y 18,59 kilómetros de red, con la retirada de 92 toneladas de residuos, de los que alrededor del 40% corresponden a toallitas.

Estas actuaciones contribuyen a mantener la red en óptimas condiciones y a prevenir posibles atascos e incidencias, especialmente ante episodios de lluvia, han incidido desde el Consistorio.

A estas labores se suma este año la incorporación de un nuevo camión de saneamiento, que mejora la capacidad y eficiencia del servicio. El vehículo dispone de 9.000 litros de capacidad, frente a los 7.000 del anterior, y cuenta con un equipo de agua a presión de hasta 250 bares y 212 litros por minuto, lo que permite realizar actuaciones más rápidas y eficaces.

Además, es un equipo más silencioso, reduciendo las molestias para los vecinos del municipio, y ofrece mejores condiciones de seguridad para los operarios, gracias a la posibilidad de manejarlo a distancia, reduciendo la exposición de los trabajadores durante las tareas de limpieza y extracción.

Estos trabajos complementan las labores preventivas de limpieza que se llevan a cabo durante todo el año en el municipio, con el objetivo de garantizar la máxima capacidad de evacuación de agua ante episodios de fuertes precipitaciones.

Los imbornales desempeñan un papel fundamental en este proceso, ya que son los elementos urbanos encargados de recoger el agua de lluvia y conducirla hacia la red de alcantarillado. Sin embargo, su capacidad de drenaje puede verse reducida cuando se acumulan residuos arrastrados por las lluvias.