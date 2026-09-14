Ayuntamiento de Vélez avanza para desbloquear la desaladora de la Axarquía y reclama al Gobierno que "cumpla su parte"

El alcalde de Vélez-Málaga, Jesús Lupiañez, en su despacho. - AYUNTAMIENTO DE VÉLEZ-MÁLAGA

VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA), 14 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Vélez-Málaga (Málaga) ha anunciado que continúa avanzando para hacer posible la futura desaladora de la comarca de la Axarquía y ha aprobado inicialmente, en junta de gobierno local, el proyecto para la obtención de los terrenos necesarios para esta infraestructura, "dando así un nuevo paso administrativo para ponerlos a disposición del Gobierno de España, administración competente para ejecutar la desaladora" y a la que ha pedido que "cumpla su parte".

Se trata de una superficie total de 32.597,84 metros cuadrados, situada al norte de la A-7, en el entorno comprendido entre el Camino del Higueral y el Camino de Torrox, una ubicación que ha sido definida como la más adecuada para albergar la infraestructura.

El alcalde, Jesús Lupiáñez, ha puesto en valor el trabajo realizado durante los últimos meses por la Delegación de Urbanismo que ha permitido avanzar en la tramitación necesaria para la obtención de estos terrenos.

"Desde el Ayuntamiento estamos haciendo nuestro trabajo y lo estamos haciendo con rigor. La desaladora es una infraestructura demasiado importante para nuestra comarca como para que se quede en los anuncios. Hemos avanzado en la planificación, hemos trabajado sobre los terrenos y hemos dado otro paso administrativo fundamental para ponerlos en el camino de la ejecución", ha señalado.

El regidor ha querido reconocer expresamente "el excelente trabajo que está realizando el concejal Celestino Rivas desde la Delegación de Urbanismo y, especialmente, los técnicos municipales que han trabajado durante meses para sacar adelante este expediente".

"Detrás de este acuerdo hay mucho trabajo técnico, jurídico y administrativo. No estamos hablando de una simple firma: estamos hablando de ordenar, valorar, tramitar y buscar la fórmula que permita obtener unos terrenos estratégicos para una infraestructura que necesita la Axarquía. Quiero agradecer y poner en valor el trabajo de Urbanismo, porque gracias a ese trabajo hoy podemos dar este paso", ha destacado.

El expediente contempla una valoración total de 3.160.429,80 euros. Parte de la compensación se articula mediante terrenos municipales y se ha reservado crédito por importe de 451.836,66 euros para atender la diferencia económica prevista.

TURNO DEL GOBIERNO

El alcalde ha insistido en que el Ayuntamiento "está cumpliendo" con las actuaciones que están dentro de sus competencias y ha reclamado al Gobierno de España que concrete los siguientes pasos para una infraestructura cuya ejecución corresponde al Estado.

"Nosotros estamos avanzando. El Ayuntamiento está haciendo su parte y Urbanismo está haciendo un trabajo extraordinario para que los terrenos puedan estar disponibles. Ahora le corresponde al Gobierno de España hacer la suya: avanzar en la tramitación, licitar y ejecutar la desaladora", ha afirmado.

Lupiáñez ha recordado, además, que el anteproyecto se le entregó en marzo en la Axarquía, en un acto en el que participó la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y ha reclamado que aquel anuncio tenga continuidad con actuaciones concretas.

"En marzo tuvimos aquí el anteproyecto y escuchamos el compromiso del Gobierno. Han pasado meses y esta comarca sigue necesitando certezas. Lo que pedimos ahora es muy sencillo: que se den los siguientes pasos, que haya un calendario y que sepamos cuándo va a comenzar la ejecución de una infraestructura que es fundamental para garantizar el agua de nuestra tierra", ha apostillado el regidor.

Lupiáñez ha defendido que la desaladora "no es una cuestión partidista, sino una necesidad estratégica para el futuro de la Axarquía", tanto para garantizar el abastecimiento como para reforzar los recursos disponibles para la agricultura.

"Vélez-Málaga está haciendo su parte. Hemos puesto el trabajo, hemos puesto los recursos y estamos avanzando con los terrenos. Ahora queremos ver también hechos por parte del Gobierno de España. La Axarquía necesita agua, necesita certezas y necesita que esta desaladora avance", ha concluido.