El Ayuntamiento de Vélez-Málaga afronta el refuerzo de la seguridad en los entornos rurales

El alcalde del Ayuntamiento de Vélez-Málaga, Jesús Lupiáñez, se reúne con representantes de las FCSE y con agricultores del municipio y la comarca - AYUNTAMIENTO DE VÉLEZ-MÁLAGA

VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA), 5 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Vélez-Málaga (Málaga), Jesús Lupiáñez, ha mantenido un encuentro con miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) y con agricultores del municipio y la comarca en la que han afrontado el refuerzo de la seguridad en los entornos rurales para preservar el eficiente desarrollo de la actividad económica en el mismo.

En este foro, se han mantenido contactos con representantes de la cooperativa Trops y de las principales asociaciones de agricultores de la comarca, así como con miembros de las FCSE, entre los que se encontraban efectivos de Policía Local y Policía Nacional, según ha informado este viernes en un comunicado el Ayuntamiento.

Con este encuentro, según el Consistorio, "se persigue reafirmar las acciones efectuadas en los últimos meses y seguir combatiendo los robos en las zonas rurales, con especial atención a la sustracción de productos subtropicales, una problemática que afecta gravemente a los agricultores de la zona".

Por ello, hace ya un año, desde el Ayuntamiento veleño y su concejalía de Agricultura se integró en el Plan de Operaciones de Prevención y Reacción ante el Hurto de Productos Agrarios (Popra) una medida para disminuir los robos de tropicales en la localidad. En el encuentro se ha confirmado que esta iniciativa ha conseguido "una considerable disminución de los robos".

PLAN "EXHAUSTIVO" DE VIGILANCIA

Lupiáñez ha reivindicado "la eficaz coordinación y cohesión puesta de manifiesto entre Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil, que están trabajando con constancia y determinación para consolidar un plan de acción marcado por la prevención y seguridad al servicio de nuestros agricultores".

Así, ha informado de la realización de controles de manera "exhaustiva y estratégica" en un "destacado despliegue perimetral" para dar cobertura al entramado de carriles y localizaciones rurales de Vélez-Málaga.

La vigilancia se está haciendo con drones y helicópteros para "atajar posibles robos y salvaguardar la imagen de los productos agrarios locales, entre los que asume un evidente protagonismo el subtropical.

Estas labores están contribuyendo a "la campaña con menos hurtos de las últimas temporadas", mientras en este año se ha alcanzado una producción "récord" y las previsiones apuntan a la recogida de unos "35 millones de kilos de mango".

Desde el Consistorio han incidido en que esta reunión ha servido "para consolidar las bases de un trabajo conjunto que progresa adecuadamente y que apuesta por abrir nuevas vías de intervención que permitan reforzar lo ya alcanzado".

NUEVAS PROPUESTAS

Al respecto, Lupiáñez ha refrendado "las distintas propuestas llevadas a puerto, como adelantar los controles en las vías que conectan cultivos con las salidas del municipio, incrementando la eficacia en la detección de hurtos y otros delitos contra explotaciones agrícolas locales y comarcales".

"La colaboración interinstitucional está permitiendo cosechar resultados muy positivos, por lo que vamos a seguir esta hoja de ruta marcada durante los últimos meses, la protección del campo y de nuestros agricultores es crucial, una prioridad de este Ayuntamiento, y un compromiso esencial para que puedan desempeñar sus labores sin preocupaciones", ha expuesto.

Además, el regidor ha insistido en "la necesidad de configurar y garantizar un entorno seguro para una actividad determinante para la economía veleña y axárquica".

Por último, el concejal de Agricultura, Jesús María Claros, ha dicho que se ha producido "un impacto positivo en el sector, gracias a esa interacción entre fuerzas de seguridad y agricultores, cada día más reforzada y en la que la dedicación de Policía Local y Policía Nacional y la colaboración de nuestros trabajadores del campo están siendo factores decisivos en cada avance logrado".