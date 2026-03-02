El Ayuntamiento de Vélez-Málaga, en contacto con una treintena de vecinos retenidos en Dubái por la crisis en el Golfo

This photo taken on March 1, 2026 shows a view of the sky over Dubai, the United Arab Emirates (UAE). The UAE Ministry of Defense said on Saturday that its air defense systems had intercepted and destroyed a new wave of Iranian missiles and drones. - Wen Xinnian / Xinhua News / ContactoPhoto

El Ayuntamiento de la ciudad malagueña de Vélez-Málaga se mantiene en contacto con una treintena de vecinos que actualmente están retenidos en Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, debido al cierre del espacio aéreo en este país tras las crisis en el Golfo Pérsico, que ha obligado al cierre de los principales centros de conexión internacionales tras el conflicto bélico entre Irán e Israel y Estados Unidos.

El alcalde de Vélez-Málaga, Jesús Lupiáñéz, ha mantenido este lunes una reunión con el responsable de la agencia de viajes Xamoni que también está en constante contacto con el guía turístico que está allí junto a un grupo de 26 personas. "Lo único que estamos haciendo, fundamentalmente, es mantenernos en contacto con las personas que están allí para transmitirles nuestro cariño, nuestro apoyo y ver de qué manera comienza a solucionarse este tema del espacio aéreo", ha expresado el regidor.

Lupiáñez señala que también ha tenido contacto con la Subdelegación del Gobierno en Málaga y con el senador veleño Víctor González, y que el Consistorio se ha ofrecido a mediar "para poder tener más certeza de que en el momento en el que se abra el espacio aéreo, que puedan ser de las primeras personas en volver a nuestro país".

Respecto de los veleños que permenecen en Dubái sin poder volver a España, ha dicho que "ahora mismo, afortunadamente, están bien atendidos en los hoteles y esperando estos acontecimientos. Desde aquí le mandamos un caluroso saludo cada vez que tenemos oportunidad".

UN GRUPO DE 27 PERSONAS EN DUBÁI

Por su parte, el responsable de la oficina de la agencia de viajes Xamoni, Martín Martínez, ha informado a Europa Press de que el grupo que actualmente no puede salir de Dubái está compuesto por 24 personas más un guía acompañante "que han hecho un circuito de siete días en Emiratos Árabes", y además dos pasajeros que han hecho un crucero por la zona del Golfo y también se han visto afectados por el cierre del espacio aéreo, y a quienes se les ha realojado en el mismo hotel.

En cuanto a la prolongación "forzada" de la estancia de estas personas --la mayoría de ellos, de Vélez-Málaga-- en Emiratos, Martínez explica que entre la agencia de viajes Xamoni y el turoperador Icarion se han encargado de la gestión de la misma para que puedan seguir alojados con pensión completa.

El grupo de 24 personas y guía tenían prevista su vuelta a España en la noche del sábado 28 de febrero al domingo 1 de marzo. Y cuestionados por cómo se encuentran actualmente, el responsable de la agencia señala que si bien hubo preocupación cuando recibieron en sus móviles los avisos tras los primeros incidentes, actualmente se encuentran bien y en continua comunicación.

"Dentro de la preocupación de la zona de los ruidos que escuchan de bombardeos, escuchan a veces algún ruido fuerte, la comunicación es muy continua, porque nuestro guía, que pertenece a la empresa, José Ángel, está con ellos continuamente. Tenemos un grupo de WhatsApp en el que vamos hablando, manteniendo el estado de ánimo para que sea bueno, y se reúne con ellos todas las mañanas, les explica la situación, les va dando novedades..", explica.

"Dentro de ese malestar, la situación y el ánimo, yo creo que han entendido muy bien que ahora mismo donde mejor pueden estar es en el hotel, hasta que tengamos garantía de salida fiable del país", señala Martínez, que también valora tanto las recomendaciones que les ha enviado el Ministerio del Interior a través de la Embajada como los avisos y recomendaciones de las autoridades locales, como las referidas a no estar cerca de las ventanas del establecimiento o permanecer en las zonas bajas de los mismos.