La banda finlandesa Eppu Normali actuará el 19 de septiembre en Marenostrum Fuengirola con Iiro Rantala al piano

FUENGIROLA (MÁLAGA), 30 (EUROPA PRESS)

La variedad cultural del ciclo de conciertos Marenostrum Fuengirola (Málaga) apuesta cada año por incluir eventos para públicos diferentes, recibiendo en años anteriores hasta un 30% de asistentes extranjeros. Finlandia es una de las poblaciones residentes más numerosas en la Costa del Sol y por eso, cada año, se añaden conciertos de artistas originarios. El próximo 19 de septiembre de 2025 tendrán lugar las actuaciones de Eppu Normaali sis. Iiro Rantala, con el acompañamiento de Rock & Roll Sensation.

Eppu Normaali es una de las bandas de rock más populares de Finlandia, siendo una de las representantes del género suomirock rock creado en el país de los mil lagos.

Activos desde el 1976 han alcanzado grandes reconocimientos y han certificado alrededor de dos millones de copias vendidas. Además, su proyección internacional ha sido precursora de que se haya incluido palabras finlandesas en letras de canciones rock.

En su actuación en Fuengirola sonarán gran cantidad de afamadas canciones como 'Murheellisten laulujen maa', 'Vuonna '85', o 'Joka päivä ja joka ikinen yö'. A lo largo del espectáculo habrá grandes sorpresas que se desvelarán ese mismo día. El pianista Iiro Rantala acompañará a la banda en el piano.

Rock & Roll Sensation será la banda invitada encargada de animar al público con Pekka Heino a la voz y Erkka Korhonen a la guitarra. Pekka es conocido por ser el cantante principal de la banda internacional Brother Firetribe. Por su parte, Erkka participa en la gira Raskasta Joulua. Juntos interpretarán algunos de los himnos de rock más legendarios de los años 80 y 90.

El ciclo de conciertos prepara cada año una programación ecléctica donde añade gran cantidad de géneros musicales y culturales diferentes. Marenostrum Fuengirola cuenta ya con cuarenta artistas y/o bandas confirmadas para la celebración de su décimo aniversario.

Así, están previstos los espectáculos de Juanlu Montoya, Marta Santos y Gonzalo Alhambra (3 de mayo); Mike Towers (24 de mayo); Chayanne (25 de mayo); el Fulanita Fest con Vanesa Martín, Lia Kali, La Mare y Ptazeta (30, 31 de mayo y 1 de junio); Rosario (13 de junio); Andy y Lucas (14 de junio); Il Volo (21 de junio); Ha Ash (27 de junio); Antoñito Molina (4 de julio); Molotov (5 de julio); y Thirty seconds to Mars (15 de julio).

Además están confirmados el festival Sun and Thunder con Kreator, W.A.S.P., Accept y Opeth, entre otros (17, 18 y 19 de julio); Lionel Richie (25 de julio); The Prodidgy (26 de julio); el festival Pihama Fest con la Orquesta Mondragón, Modestia Aparte y No me pises que llego chanclas (9 de agosto); Ángel Martín (10 de agosto); Los Pecos (13 de agosto); Bonnite Tyler (14 de agosto); Carl Cox (16 de agosto); Cantajuego (17 de agosto); Leiva (23 de agosto); La noche es comedia (6 de septiembre); y Eppu Normali sis. Iiro Rantala (19 de septiembre).