La Banda Municipal de Música de Málaga interpreta obras de ópera y zarzuela en su próximo concierto

La Banda Municipal de Música interpretará obras de ópera y zarzuela en su próximo concierto. El Museo de Málaga será el escenario de esta cita musical, que tendrá lugar el domingo, 1 de marzo a las 12.00 horas, bajo la dirección de Francisco Miguel Haro Sánchez. La entrada será libre y gratuita hasta completar aforo.

La primera parte comenzará con la obertura Caballería Ligera, compuesta por Franz Von Suppé, uno de los máximos representantes de la opereta vienesa del siglo XIX, y que ha sido interpretada mayoritariamente por bandas. Continuará con una de óperas más destacadas de la música rusa, El Príncipe Igor, de Alexander Borodín, que se inspiró en la crónica La Historia del ejército de Igor. Esta pieza musical contiene uno de los fragmentos más conocido de este género musical, como son las danzas guerreras o danzas polovtsianas.

Tras la pausa, la segunda parte se iniciará con uno de autores imprescindibles de la zarzuela, Amadeo Vives, que entre sus mayores éxitos cuenta con la ópera Maruxa (Intermedio), que recrea el ambiente gallego. Le seguirá, El Cristo de la Vega (Gran Fantasía de la Zarzuela) de Ricardo Villa, uno de los compositores más conocidos de Madrid. La pieza se articula en tres actos con libreto de Gonzalo Cantó y Fernando Soldevilla y fue estrenada en el Teatro Price de Madrid en 1915.

El concierto finalizará con música de Pascual Pérez Choví, un compositor cuyo nombre está inseparablemente unido al pasodoble. Para esta ocasión se ha preparado la pieza Pepita Greus, dedicado a la poeta Doña Ángela Josefa Greus Sáenz.