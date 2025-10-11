La Banda Municipal de Música de Málaga programa un concierto especial con motivo del Día de la Hispanidad

Archivo - La Banda Municipal de Música de Málaga, en concierto - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 11 Oct. (EUROPA PRESS) - La Banda Municipal de Música de Málaga ofrecerá un concierto el próximo domingo, 12 de octubre, a las 19.30 horas, en los jardines del Colegio Oficial de Arquitectura Técnica, en Paseo de El Limonar.

La entrada para asistir a la cita cultural es libre y gratuita hasta completar aforo. Bajo la dirección de Francisco Miguel Haro, el repertorio está compuesto por obras de música hispanoamericana y española.

La primera parte estará dedicada a obras basadas en ritmos y tradiciones musicales hispanoamericanas que comenzará con el 'Huapango', un ritmo mexicano con diferentes formas de bailarlo, compuesto por José Pablo Moncayo.

Continuará con la pieza 'Joropo' del compositor venezolano Moisés Moleiro, que representa un género musical y un baile tradicional del folklore de Venezuela y Colombia.

A continuación, se interpretará un tango innovador y vanguardista, que es la obra 'Libertango' del compositor argentino Astor Piazzolla, seguido de 'Conga de Fuego Nuevo' nacida del baile de carnaval cubano, del compositor Jesús Arturo Márquez Navarro. La primera parte concluirá con la música del holandés Aria Malando y la obra 'Cordilleras de los Andes'.

Tras una breve pausa, la segunda parte se reanuda con música española, dedicada a dos grandes compositores. Comenzará con Isaac Albéniz, con la interpretación de cuatro de las ocho piezas de la 'Suite Española', que comenzará con la apertura de los toques de la obra 'Granada', que dará paso a la canción 'Cádiz', continuará con la seguidilla 'Aragón' y terminará con 'Castilla'. El Pasodoble 'Damas de Castilla' del compositor Francisco Grau Vegara, pondrá punto y final al concierto.