BBVA, patrocinador de la Comic-Con de Málaga, ofrece en su expositor premios y actividades lúdicas

MÁLAGA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

BBVA es patrocinador oficial de la San Diego Comic-Con de Málaga, que se está desarrollando desde el pasado jueves y continuará hasta este domingo en la capital costasoleña y ofrecerá en su expositor actividades lúdicas y premios "inmediatos".

El patrocinio de la San Diego Comic-Con Málaga se enmarca en la estrategia de BBVA de "establecer vínculos con las nuevas generaciones a través de ámbitos culturales de gran relevancia, como la cultura pop", según destaca la entidad en una nota, en la que incide en que busca así "asociar su presencia a valores como la creatividad, la innovación y la construcción de comunidad, que forman parte de su propuesta de futuro".

En el expositor de BBVA, denominado 'La Base', se ofrecen a los asistentes "experiencias exclusivas" entre las que destaca un sorteo para clientes, cuyo premio será un viaje a la Comic-Con de San Diego 2026. Además, el espacio contará con una máquina de aire con premios "inmediatos", entre los que se incluyen las "icónicas" gafas Ray-Ban Wayfarer, que "potenciarán el carácter lúdico e interactivo de la propuesta".

El espacio de BBVA en la San Diego Comic-Con de Málaga también da la posibilidad a los asistentes de vivir "una experiencia digital interactiva" con la creación de tarjetas personalizadas. Esta actividad se desarrollaraá usando a la Inteligencia Artificial, a través en la app del banco, los asistentes, sean clientes o no, podrán convertir una fotografía en un avatar estilo dibujo animado, elegir entre dos fondos temáticos (rayos o palmeras) e imprimir el resultado en un soporte tipo tarjeta bancaria.

Sobre esto, desde la entidad explica que no se trata de una tarjeta real, sino de un recuerdo personalizado que se entregará dentro de un díptico de cartón, acompañado de información sobre la funcionalidad de personalización de tarjetas disponible en la app de BBVA.

Asimismo, la agenda de BBVA en la Comic-Con Málaga se completa con una retransmisión en directo o 'live streaming' conducido por el creador de contenido 'Illo Juan' y su equipo, retransmitido desde el propio estand. En este espacio se hablará de las activaciones y productos del banco, acercando la marca al público joven en un tono "cercano y digital".

Igualmente, los fanáticos del mundo del cómic tendrán la oportunidad de participar en una clase magistral de dibujo e ilustración dirigida por el ilustrador de Marvel Comics, Salva Espín, que concluirá con la entrega de 'stickers' coleccionables a los asistentes.

"La San Diego Comic-Con Málaga es mucho más que un evento cultural; es un espacio donde nacen ideas, se comparten pasiones y se construye comunidad. En BBVA queremos estar presentes acompañando a los jóvenes con herramientas que les ayuden a ganar autonomía y construir su propia historia de independencia financiera", ha señalado el director de la Territorial Sur de BBVA, Francisco Javier Jerez.

Esta convención tiene previsto reunir hasta este domingo a 120.000 fans de ámbito nacional e internacional, atraídos a Málaga por grandes invitados como los actores Arnold Schwarzenegger, Taz Skylar y Dafne Keen o el director de DC Comics, Jim Lee.