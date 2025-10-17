Benalmádena (Málaga) acuerda con empresarios y vecinos del Puerto avanzar hacia la peatonalización definitiva de la zona

El Ayuntamiento de Benalmádena acuerda con empresarios y vecinos del Puerto avanzar hacia la peatonalización definitiva de la zona. - AYUNTAMIENTO DE BENALMÁDENA

BENALMÁDENA (MÁLAGA), 17 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Benalmádena, a través de sus concejales de Puerto y Movilidad y de la Policía Local, ha mantenido un nuevo encuentro con los comerciantes y empresarios del puerto deportivo, así como con vecinos y otros colectivos en el que han acordado avanzar hacia la peatonalización definitiva de la zona.

Y es que en el encuentro se ha hecho balance de la prueba piloto de peatonalización desarrollada a lo largo del verano en el entorno de la marina benalmadense. A lo largo de esta cita se han estudiado los pros y los contras detectados durante la prueba, así como la necesidad de llevar a cabo ciertos ajustes, pero en conclusión, y según la versión del Consistorio emitida en un comunicado, se ha considerado que el balance es positivo.

De esta forma, Ayuntamiento y colectivos afectados han acordado seguir avanzando en la peatonalización y que ésta pase a ser definitiva. En esa línea se ha previsto que se celebre un nuevo encuentro en las próximas semanas, en el que se presentarán los planos que ilustren la forma en la que se implantará la peatonalización y las fases de la misma.

Desde el Ayuntamiento recuerdan que el pasado 1 de agosto ya se celebró una reunión previa a esta en la que se analizó el resultado del primer mes de la prueba piloto de peatonalización y se acordó organizar un nuevo encuentro tras el verano para decidir si se seguía adelante con la peatonalización definitiva o se volvía al modelo de julio, antes de iniciar la prueba. En este nuevo encuentro se ha cumplido con lo que se acordó en agosto.

"El puerto deportivo de Benalmádena se diseñó tal y como está hoy hace 53 años, cuando los estándares urbanísticos seguían una serie de criterios que hoy en día han variado y que avanzan en la dirección de desplazar al vehículo a favor del peatón", ha señalado el edil del Puerto, Jose Luis Bergillos.

También ha hecho hincapié en que cada paso que se está dando en este proyecto "está previamente hablado con todos los colectivos afectados y viene de la mano de todos ellos, para que juntos implantemos el mejor modelo, que nos permitirá contar con un puerto deportivo moderno y accesible".