Benalmádena pide a Junta "sensibilidad en sus estudios ambientales" para retrasar a otoño las obras del espigón

BENALMÁDENA (MÁLAGA), 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Benalmádena (Málaga) ha pedido este miércoles "sensibilidad" a la Junta de Andalucía en los estudios ambientales que recogen la obligación de realizar una parada biológica en las obras de ampliación del dique exento de Malapesquera para no actuar en este entorno de julio a diciembre para la protección de una especie marina, lo que impediría retrasar el comienzo de las obras a otoño y así "salvar el inicio de la temporada estival".

Y es que está previsto que las obras en el espigón comiencen este mismo mes de marzo con un plazo de ejecución de dos meses y medio, pero el alcalde de Benalmádena, Víctor Navas, ha dicho que "si la Junta de Andalucía está dispuesta a cambiar dichos estudios, quizás podamos trabajar en otras fechas" y aplazar la actuación hasta después del verano, para favorecer el trabajo en temporada alta a un sector que ha estado gravemente perjudicado por la pandemia y las consecuencias derivadas de la guerra en Ucrania y la inflación.

Eso sí, las obras tendrían que comenzar este mismo año, ya que dependen de los fondos europeos 'Next Generation', y deben ejecutarse en 2023 para no perder la inversión. Sin embargo, si la Junta no modifica sus estudios, la Dirección de Costas del ministerio no puede aplazar las obras como propone el Ayuntamiento y ejecutarlas en otoño o invierno, puesto que "incurriría en un delito ambiental".

Así lo ha explicado el regidor en rueda de prensa ante las críticas de empresarios, colectivos y partidos políticos respecto al desarrollo de las obras de ampliación del dique exento de Malapesquera, una actuación que afecta a un tramo de 500 metros de los nueve kilómetros de playas de Benalmádena y que supondrá su estabilización "durante un periodo de 30 años", permitiendo una superficie más amplia de arena y que esta esté protegida ante los temporales.

Navas ha recordado que estas actuaciones se llevan reclamando más de una década y ahora, "aunque como Ayuntamiento tenemos interés en que la obra se realice, igualmente somos sensibles con el tejido productivo de la ciudad", que comienza la temporada turística y para el que quieren que esta obra les afecte lo menos posible.

Por ello, y de cara a la Semana Santa, "los técnicos de Playas están en contacto constante con los responsables de las obras, y estamos trabajando para que el impacto del inicio de los trabajos sea el mínimo posible". De hecho, plantean acotar "una parte muy reducida de la playa" para que la mayor parte del tramo afectado se encuentre abierto y disponible para el disfrute de turistas y vecinos, aplazando el grueso del tránsito de camiones a después de estas fechas, ha detallado la concejala de Playas, Encarnación Cortés.

Además, el alcalde ha solicitado a la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos) el informe de impacto económico en el que cifran en 752 millones de euros las pérdidas para el sector a consecuencia de los trabajos las playas de Malapesquera y Santa Ana, "para comprobar la certeza de esos números y valorar de qué manera podemos ayudarles desde el Ayuntamiento".

"Somos un gobierno sensible con las dificultades de nuestros empresarios, como hemos demostrado con iniciativas como las ayudas a la planta hotelera, micropymes y autónomos durante y después de la pandemia", ha incidido Navas, quien ha mostrado su descontento con el comunicado emitido por Aehcos donde rechazan el comienzo de los trabajos "a sabiendas que mañana hablaremos de este asunto con Costas".

Además, ha lamentado que "una obra que es buena para el interés general de Benalmádena y su ciudadanía se está politizando de manera interesada", aludiendo a las críticas del partido de la oposición PP, que "en lugar de proponer soluciones para garantizar la viabilidad de una actuación que todos los partidos llevamos demandando desde hace décadas, lo único que piden es paralizar las obras, apenas unas semanas después de haber reclamado públicamente su inicio inmediato".

"Me gustaría que desde el PP de Benalmádena se ofreciesen a intermediar con la Junta de Andalucía para levantar la parada biológica que recoge el informe medioambiental, única opción para trasladar el inicio de la obra al otoño", ha propuesto el alcalde.

Por su parte, la concejala ha manifestado que con estos plazos en la ampliación del dique de Malapesquera "todos estamos perjudicados, tanto el propio Ayuntamiento como vecinos, comerciantes u hoteleros, pero tenemos que ver a largo plazo qué beneficio van a aportar": "soportaremos dos meses y medio de molestias para garantizar la protección de nuestras playas durante los próximos 30 años", ha dicho.

Así, ha agradecido a los empresarios de playas "su comprensión y buena recepción de la noticia", mientras que ha afeado a Aehcos que "haya arremetido contra este Ayuntamiento, como si la planificación de las obras dependiese del gobierno municipal". En este sentido, ha recordado que el competencia del Gobierno central y el motivo de los tiempos de este proyecto "no es por falta de planificación del Gobierno y el Ayuntamiento, sino la protección medioambiental de una especie marina".

Por último, Cortés ha insistido en que desde el gobierno municipal "se ha tendido la mano desde un principio al sector de playas, turístico y comercial para ofrecer nuestra ayuda y tratar de buscar alguna solución conjunta y solicitar ayudas al Gobierno y la Junta para minimizar el impacto negativo de las obras".