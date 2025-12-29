Bendodo: "No puede haber obstáculo que frene la velocidad de Andalucía ni a derecha ni a izquierda"

Archivo - El vicesecretario de Coordinación Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP y diputado nacional por Málaga, Elías Bendodo, en una imagen de archivo. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local, y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha señalado que "el tren de progreso que cogió Andalucía en 2018 no se puede perder" y ha asegurado que "el tren que tiene que coger nuestro partido en las próximas elecciones es de mayor velocidad". "No puede haber un obstáculo que frene la velocidad de Andalucía, ni a derecha ni a izquierda", ha apostillado.

En su intervención en la reunión de la Junta Directiva del PP de Andalucía, presidida por el presidente regional del partido y del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, Bendodo ha señalado la "larga carrera electoral" que ya ha empezado por Extremadura y ha considerado que debe llenar "de orgullo" que el partido "va a llegar a las elecciones andaluzas con un camino de éxito recorrido, con balance".

Según Bendodo, Moreno "se mantiene firme al volante, que es lo que hacen los verdaderos líderes; sin mirar a un lado, sin mirar a otro, firme con el camino perfectamente claro y definido y con una hoja de ruta clara. Y mirando a los ciudadanos con la cabeza alta", lo que, ha dicho, "puede hacer nuestro presidente, y el presidente del Gobierno --Pedro Sánchez-- no".

Así, ha significado que Moreno se presenta "con un balance de gestión en las ocho provincias de Andalucía" y ha incidido en el camino "de éxito, de moderación; el camino del destierro a la corrupción, el camino de la mayor inversión de la historia en sanidad en educación y en servicios sociales" del PP andaluz.

Según ha recordado, cuando el PP llegó al Gobierno de Andalucía, "lo primero que nos dimos cuenta es que las tres grandes banderas del socialismo eran tres grandes fraudes". "Ni sanidad, ni educación, ni servicios sociales. Los grandes boquetes y los grandes déficits de la gestión socialista fue ahí", ha señalado.

Y ha significado que es en el "camino de la solución a los problemas de la gente" donde el Gobierno de Moreno "ha invertido más", por ejemplo, "multiplicando por cuatro la promoción de vivienda protegida hasta las 15.000"; y también en "el camino de la atracción de inversiones, del récord de creación de empresas, de autónomos y del descenso del paro", punto en el que considera que "no puede ser casualidad que llevemos 55 meses seguidos de bajada de paro en Andalucía".

"Hoy hay una Andalucía mucho más próspera, mucho más pujante y mucho más libre de la que teníamos hace siete años. Y esto lo defiendo aquí y en Pekín, donde haga falta en cualquier territorio de España", ha manifestado.

Por contra, Bendodo ha señalado que la candidata socialista María Jesús Montero "no puede decir lo mismo". "El pasado de Montero en Andalucía, ¿cuál es? Corrupción. ¿El presente cuál es? Corrupción. ¿El futuro de Montero cuál es? Yo creo que no existe, porque su futuro está atado al sanchismo y evidentemente el sanchismo tiene los días contados", ha dicho.

Así, ha señalado que en algún momento Sánchez "saldrá de la trinchera y también habrá elecciones generales en nuestro país" y ha criticado "la polarización" que este impone al conjunto de España que hace que "en cuanto te alejas de Madrid, baje la presión". "No es casualidad que en estos tiempos de tanta polarización, crispación, insulto, alto voltaje populista, corrupción sanchista, hay que montar mucho ruido para que no se oiga la realidad. Y eso es lo que hace Sánchez", ha señalado.

Para Bendodo, "a Sánchez no le interesa que Andalucía crezca. Por tanto, nos frena nuestro desarrollo, nos frena nuestro crecimiento y frena las inversiones en dos temas esenciales como son la luz y el agua", punto en el que ha criticado que el Gobierno de España "tiene paralizadas 118 obras hidráulicas" y también "la nula inversión" del Ejecutivo en la red eléctrica.

Así, ha señalado que "el castigo verdadero del sanchismo a nuestra tierra es limitar nuestro crecimiento" y ha asegurado que el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo "verá claramente que Andalucía es el motor económico de España".

También se ha referido a los problemas como "la corrupción que rodea al Gobierno, al PSOE y a la familia del presidente" y a la "ideologización y el manoseo de todas las instituciones" y ha esperado que "más bien pronto que tarde Sánchez salga de la madriguera y podamos tener elecciones, que el pueblo hable" y haya "un gobierno en Andalucía de la mano de Juanma Moreno y un gobierno de España de la mano del presidente Feijóo".