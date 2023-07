Bendodo (PP) compara "el daño" de Sánchez al Estado con aluminosis en edificios: "El sanchismo ha sido corrosivo"

Asegura que "España ha resistido porque es fuerte", pero "cuatro años más peligraría la arquitectura constitucional del país"



MÁLAGA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general del PP y candidato número 1 al Congreso por Málaga, Elías Bendodo, ha comparado el "daño" producido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al Estado con el efecto "corrosivo" de la aluminosis en la estructura de los edificios, ya que "los debilita, los carcome y los pone en peligro de derribo".

Al respecto, ha añadido que "España ha resistido cinco años de aluminosis sanchista" porque el país "tiene fuerza; es un edificio fuerte", pero ha advertido de que "no somos tan fuertes --España-- para aguantar cuatro años más, para aguantar nueve años de sanchismo". Por ello, ha incidido en que el 23J es "un momento clave".

"Hay que ganar las elecciones bien para que España tenga el Bobierno que se merecen los españoles" y "pasemos cuanto antes, por el bien de todos, página de un sanchismo que ha sido corrosivo para nuestro país", ha asegurado en Málaga junto con el secretario general del PP andaluz, Antonio Repullo; y la presidenta provincial, Patricia Navarro, en el marco de una reunión con las candidaturas al Congreso y al Senado.

PROGRAMA

En este punto, Bendodo ha recordado el programa electoral del PP, que fue presentado este pasado martes, y ha destacado, entre otras, "el peso de las medidas fiscales".

"Cuando los españoles ven que la economía, su economía va mal, porque el sanchismo o el socialismo en otros tiempos les ha hecho daño, porque es experto en destrozar las economías; llaman al PP para solucionar sus problemas", recordando que "lo hicieron cuando llamaron al presidente Aznar y a Rajoy y lo van a hacer ahora con el presidente Alberto Núñez Feijóo". Por tanto, a juicio de Bendodo, en "nuestras medidas, en primer lugar, tienen mucha importancia el peso las medidas fiscales".

PROGRAMA DE PP: "CURA DE LA PROFUNDA HERIDA QUE HA DEJADO SÁNCHEZ"

Otra de las medias, ha dicho, "va dirigida fundamentalmente a cerrar la herida que Sánchez ha hecho a los pilares de nuestro Estado, a los pilares de España". Por tanto, ha incidido en que el programa de gobierno del PP "es un compromiso de regeneración, de cura de la profunda herida que le ha dejado Sánchez en cinco años a este país".

Así, se ha referido a "la apuesta clara con medidas concretas para despolitizar los órganos del Estado, para despolitizar la justicia, para recobrar nuestra imagen internacional". En suma, ha agregado, "una cura de sentido común".

CRITICA EL "POPULISMO A LA DESESPERADA"

Frente a ello, ha contrapuesto que las medidas que se van conociendo de "Frankenstein" son "a la desesperada, populistas y pensadas con la calculadora electoral y ni mucho menos con la cabeza", aludiendo a la "última ocurrencia" de Sumar con la propuesta de 20.000 euros para los jóvenes.

"Pero --ha continuado-- ¿a los multimillonarios también se le van a dar los 20.000 euros? ¿No se tienen en cuenta los ingresos familiares? Si son los ingresos de 10.000 euros o son 10 millones de euros. Eso no lo ha medido Yolanda Díaz", ha agregado, añadiendo que es "anuncio sin hablar con nadie, sin consultar con nadie, sin medir si hay capacidad económica para hacerlo, si es para todos, si es para los que más tienen, para los que no tienen". Para Bendodo es "populismo a la desesperada".

APOYOS DE "UN SÁNCHEZ A LA DESESPERADA"

Por otro lado, ha criticado también que Manuel Chaves y José Luis Rodríguez Zapatero son "los dos principales avales de Sánchez en esta campaña".

De igual modo, Bendodo ha sostenido que "Sánchez está a la desesperada" y "ahora se está recorriendo los medios de comunicación a los que criticó vilmente durante estos años" y ha afirmado que lo que busca el presidente del Gobierno es "su propio indulto".

"No le bastó con indultar a los golpistas de Cataluña, ahora está buscando su propio indulto", pero ha advertido de que los españoles "no lo vamos a indultar" porque "se hace la víctima y está pidiendo perdón con la boca pequeña para intentar minimizar el impacto electoral de todos estos años de mentiras y barbaridades".

"Sánchez no tiene indulto posible porque el daño que le ha hecho a este país evidentemente no tiene perdón", ha apostillado, al tiempo que ha agregado que no lo tiene porque "ha aplicado el sectarismo y la radicalidad a una sociedad tranquila, que ha llevado a la crispación".

Ha agregado que "no tiene perdón que Sánchez haya elevado a socios prioritarios a los que quieren romper España, a los herederos de ETA y los que dieron el golpe de Estado en Cataluña", lamentando que "son los que manejan el gobierno de nuestro país" y "Sánchez sólo tiene una opción, repetir ese gobierno".

Tampoco, según Bendodo, "no tiene perdón un presidente del gobierno que ha eliminado los delitos de sedición y ha reducido los delitos de corrupción"; ni "que sabiendo como está la economía que le haya subido los impuestos a los españoles"; "ni un presidente que ha dicho que iba a ser un Gobierno feminista y ha puesto en marcha él una ley del solo sí es sí".

Precisamente, sobre la ley del solo sí es sí, Bendodo ha señalado que Sánchez en una entrevista "dijo que es una buena ley; eso es tomarle el pelo a todos los españoles y especialmente a las mujeres". "La soberbia impide reconocer errores", ha apostillado.

"EL SANCHISMO ES NO DECIR LA VERDAD": "UN PRESIDENTE MIL MENTIRAS"

"El sanchismo es todo esto que os he dicho, pero, fundamentalmente, el sanchismo es no decir la verdad". "Un presidente, mil mentiras. Y el problema es que todavía quedan 20 días de campaña" y "van a seguir aumentando. Y las motos que no van a intentar vender cada vez van a ser más". Bendodo ha reiterado, por ello, que los españoles "no merecemos un presidente del Gobierno que tenga como norma fundamental mentirnos".

También, y por otro lado, ha afeado que ahora Sánchez "está usando la presidencia rotatoria de la Unión Europea para hablar mal del PP y hablar mal de España", criticando que "a Sánchez solo le importa Pedro Sánchez".

De igual modo, ha pedido a Sánchez que "escuche más" al expresidente Felipe González y "menos" a Zapatero, "aunque lo que escuche le sea incómodo". "Le pido que escuche más a Felipe González y menos a Otegi y a Rufián, aunque sean los que le sostienen a él en la Moncloa", ha concluido.