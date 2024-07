Bendodo, sobre la reunión del tren litoral: "No podemos permitir que sea de postureo"

MIJAS (MÁLAGA), 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, se ha referido a la reunión del 17 de julio para abordar la movilidad en la Costa del Sol, donde participarán el Gobierno, la Junta, la Diputación y ayuntamientos de Málaga y Cádiz; y ha incidido en que "no podemos permitir que sea de postureo".

Así lo ha señalado Bendodo en Mijas (Málaga) junto con la presidenta provincial, Patricia Navarro; y la alcaldesa, Ana Mata, durante la inauguración del Consejo de Alcaldes del PP malagueño.

Bendodo se ha sumado a la reivindicación de la prolongación del tren de la Costa: "No podemos seguir permitiendo que estemos mal comunicados, desde Fuengirola hasta Manilva". "Es una reivindicación justa", ha defendido.

Durante su intervención ha recordado, sobre el tren litoral, que "el Gobierno dijo que no había ni un papel de este proyecto, no sé qué nos va a contar, porque el Gobierno dijo que no existía nada".

"El primer papel --del tren de la Costa del Sol-- es desde hace un siglo", ha continuado Bendodo, que ha añadido que "el ministro Óscar Puente que tenemos no tiene ni idea de nada y se dedica a insultar", lamentando que de él "no podemos esperar absolutamente nada".

"No podemos permitir que esa reunión sea de postureo", ha defendido y ha dicho que "el Gobierno de Sánchez, Óscar Puente y el PSOE de Andalucía y de Málaga están buscando cualquier excusa para dejar de nuevo, otra vez, la silla vacía ante los problemas de Málaga".

Bendodo ha advertido de que "al PSOE ni le interesa Málaga ni le interesa el tren de la Costa, ni le interesan los problemas de Málaga, porque aquí no gobierna". "El PSOE, donde no gobierna, castiga", frente a los dirigentes del PP, "que gobernamos para todos, nos voten o no nos voten", ha concluido.