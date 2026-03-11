'Berrocal: El arte de desmontar el cuerpo' reivindica la vigencia internacional del escultor en el Festival de Málaga

El documental 'Berrocal: El arte de desmontar el cuerpo' se ha presentado este miércoles en el marco del Festival de Málaga, una producción de Abengsa que recupera la figura y el legado del artista Miguel Berrocal (1933-2006). - ABENGSA

El acto ha contado con la participación de Manuel López Mestanza, diputado provincial de Cultura; Cristina Blais y Sajonia-Coburgo-Braganza, presidenta de la Fundación Escultor Berrocal para las Artes y esposa del artista; el director Emilio Ruiz Barrachina; y el productor ejecutivo Francisco Quintero González.

El documental propone una mirada artística y biográfica que reconstruye el universo creativo de Berrocal desde su infancia en Villanueva de Algaidas hasta su consagración internacional. A través de imágenes de archivo inéditas, entrevistas con su familia y expertos, y una puesta en escena inspirada en su propio método, la película explorará cómo el escultor convirtió el cuerpo humano en una arquitectura desmontable.

Entre el arte y la ingeniería, entre el deseo y la precisión, Berrocal transformó la escultura en un proceso intelectual y científico: desmontar para comprender, fragmentar para revelar. Sus piezas, concebidas como engranajes perfectos, invitan a descubrir la lógica interna de la forma y a participar activamente en la experiencia artística.

Más allá del retrato biográfico, la obra reflexionará sobre la materia, el pensamiento y el acto creativo. El metal se convierte en emoción; el cuerpo, en estructura; la escultura, en un territorio de exploración mental y táctil.

El documental quiere plantear así una lectura contemporánea de su legado, reivindicando la vigencia y proyección internacional del artista. La producción cuenta con el apoyo y participación del Ayuntamiento de Málaga, con intervención en el documental del alcalde Francisco de la Torre, así como del Área de Cultura de la Diputación de Málaga, con la presencia del diputado de cultura Manuel López Mestanza, consolidando una colaboración institucional que refuerza el compromiso con la difusión del patrimonio artístico andaluz en el ámbito nacional e internacional.

Con esta producción, Abengsa reafirma su apuesta por proyectos que integran territorio, cultura y creación audiovisual, situando la figura de Miguel Berrocal en el centro de una narrativa cinematográfica que invita a desmontar para comprender y comprender para volver a crear.

En cuanto al director, Emilio Ruiz Barrachina (Madrid, 1963), es escritor, poeta y cineasta. Tras residir casi una década en Latinoamérica como periodista y corresponsal de la BBC, regresó a España en 1997, donde consolidó su trayectoria literaria con novelas como 'Calamarí', 'A la sombra de los sueños' y 'El arco de la luna', galardonada con el X Premio Internacional de Novela Luis Berenguer, además de diversos ensayos de reflexión histórica y social.

Desde los años 2000 ha desarrollado una intensa carrera cinematográfica como director de documentales y largometrajes, entre ellos 'Orson Welles y Goya', 'La España de la Copla', 'El Discípulo', 'Morente', 'El violín de piedra' y las adaptaciones lorquianas 'Yerma' y 'Bernarda'. En 2020 estrenó 'Broken Poet' y el documental 'El abuelo Víctor'. Posteriormente dirigió 'Tristesse' (2021), premiada en el New York City International Film Festival, y' Frente al Silencio' (2022), reconocida también en festivales internacionales. En 2023 estrenó en teatro 'La Comedia Sin Título', reafirmando una trayectoria que integra literatura, memoria histórica y creación audiovisual.

Abengsa es una productora cultural con sede en Málaga, que desarrolla una visión integradora entre creatividad, territorio e identidad, conectando la producción audiovisual con festivales y circuitos culturales.

Su modelo combina Territorio + Cultura y formatos híbridos (televisión, documental y eventos), con proyectos como el documental Gerald Brenan: el regreso definitivo (presentado en el Festival de Málaga), los programas Letras Mixtas y Di-versos Plus en Canal Málaga TV, y eventos como Kocinema, Granada on TV y Play La Rioja.

Con alianzas público-privadas y una supervisión integral de los procesos de producción, Abengsa garantiza calidad e impacto cultural, impulsando documentales que revalorizan el patrimonio andaluz y europeo con proyección nacional e internacional y relevancia artística y social.