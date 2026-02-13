Blanco pide al Gobierno que autorice los ERTE en las mismas condiciones que en la pandemia para afectados por temporales

Imagen de los efectos del temporal en Ubrique (Cádiz). - Nacho Frade - Europa Press

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 13 (EUROPA PRESS)

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha pedido al Gobierno de España, a través del Ministerio de Trabajo, "que autorice los ERTE en las mismas condiciones que se hizo durante la pandemia" para los damnificados por los efectos de los temporales, ya que "desgraciadamente estamos sufriendo unas inclemencias climatológicas enormes", ha apuntado.

"Creemos que es muy necesario para las poblaciones y para el crecimiento empresarial afectado, y sobre todo mucho comerciante y mucho autónomo que está viendo que ahora mismo tiene su actividad prácticamente paralizada y que necesita ese plus, esa ayuda para seguir adelante y no cerrar definitivamente", ha expresado Blanco.

Por esto, en declaraciones a los periodistas este viernes en Torremolinos (Málaga), junto a la alcaldesa, Margarita del Cid, en una visita al Centro Comercial Abierto Torremolinos Abierto, la consejera ha solicitado al Ejecutivo central a que "tenga un abordaje similar al que hizo en los ERTE en la pandemia".

Es decir, ha significado, "que los trabajadores no necesiten periodos de carencia, no necesiten tener 360 días cotizados para acceder a la prestación por desempleo". "Que les pongan el contador a hacer una vez que tengan esa prestación; es decir, que no les consuman días", ha dicho.

Además, en cuanto a las empresas de menos de 50 trabajadores, "que les exoneren del 100% de las cotizaciones a la Seguridad Social, porque es una fuerza mayor lo que está sucediendo en Andalucía en estos días y lo que viene sucediendo desde enero", ha manifestado la consejera de Empleo.