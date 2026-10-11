Bomberos del Consorcio Provincial de Málaga viajan a Eslovaquia para intercambiar procedimientos con efectivos eslovacos

Bomberos del Consorcio Provincial de Málaga intercambian procedimientos con efectivos eslovacos en Eslovaquia. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 11 Oct. (EUROPA PRESS) - Una expedición de componentes del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga se ha desplazado a Eslovaquia para "compartir conocimientos y trabajar codo con codo" con los bomberos eslovacos en incendios forestales e inundaciones.

La actividad se desarrolla bajo el paraguas de la misión OTAN en el país, donde se encuentra desplegado el 4º Tercio Alejandro Farnesio de la Legión, al mando del coronel Fernando Sánchez, cuyo apoyo ha sido "clave para hacer posible este intercambio", según ha explicado este domingo el vicepresidente y diputado de Seguridad y Emergencias, Manuel Marmolejo, en una nota.

Durante la expedición, ambos cuerpos están poniendo en común sus procedimientos operativos y realizando prácticas conjuntas en dos de los escenarios que "más preocupan a los servicios de emergencia europeos", como son el fuego en el medio forestal y las inundaciones.

La experiencia acumulada en Málaga en ambos riesgos "se contrasta con la de los equipos eslovacos para mejorar la respuesta de unos y otros", explican también desde la Diputación.

Además, los bomberos malagueños han participado en ejercicios conjuntos de incendios urbanos y accidentes de tráfico junto a la Sección de Reconocimiento de la Xª Bandera de la Legión y bomberos eslovacos, ampliando el trabajo conjunto a intervenciones "muy habituales en el día a día de los servicios de emergencia".

Marmolejo ha defendido que "el intercambio refuerza la cooperación internacional entre servicios de emergencia y demuestra que la interoperabilidad se construye también sobre el terreno, trabajando juntos antes de que llegue la emergencia".