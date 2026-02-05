Bomberos de Málaga mantienen un alto nivel de intervenciones en varios puntos de la provincia por la borrasca Leonardo

El Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Málaga ha realizado 22 actuaciones desde las 20.00 horas de este pasado miércoles hasta las 11.30 horas de este jueves debido a las afectaciones de la borrasca Leonardo. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de la Diputación de Málaga mantiene un alto nivel de intervenciones en distintos puntos de la provincia debido a las afectaciones de la borrasca Leonardo. Así, han realizado 22 actuaciones desde las 20.00 horas de este pasado miércoles hasta las 11.30 horas de este jueves.

En Sayalonga los bomberos del CPB participan en las labores de búsqueda para el rescate de una mujer caída al río Turvilla entre este municipio y el de Algarrobo, ambos en la comarca de la Axarquía.

En la ciudad de Ronda, el CPB ha intervenido en estas últimas horas en el incendio de un poste de luz en la A-367; en un desprendimiento de cornisa en la calle Pedro Romero; en la inundación en hueco de ascensor en calle Jerez; y en una palmera con riesgo de caída en la calle Virgen de la Paz.

En Torremolinos los bomberos del Consorcio han actuado en banderas con riesgo de caída en la plaza Blas Infante donde se encuentra el Ayuntamiento; en persianas con riesgo de caída en la avenida de Benyamina de Playamar; en un árbol caído obstaculizando la vía en la calle Sierra de Guadarrama; y un desprendimiento de tejas en plaza de la Unión Europea.

En Estepona se ha actuado en la calle Cómpeta en luces de Navidad con riesgo de caída; en Casares los bomberos han intervenido por caída de pinos en el kilómetro 9 de la carretera MA-8300; en Monda, una intervención se ha debido a un tabique con riesgo de caída en calle Arroyo; y en Cuevas del Becerro, el CPB ha realizado el apuntalamiento y achique de agua en tres viviendas, recomendando su desalojo y en una vivienda inundada en cale San Gregorio.

Otras actuaciones de los bomberos de la Diputación de Málaga en las últimas horas han tenido lugar en Almargen, con un achique de agua en una vivienda inundada en la avenida Saucejo; en Vélez-Málaga, con el saneamiento de una terraza desprendida sobre vehículos en la calle Soleá con calle Niño de Vélez; en Jubrique, con un pino caído en el kilómetro 10 de la MA-8305; en Carratraca, donde un árbol ha caído sobre el tejado del colegio María Auxiliadora; en Genalguacil por la caída de un muro con consecuencia de riesgo de colapso y personas desalojadas en la avenida Estepona; en el desprendimiento de un muro en Genalguacil; en una chapa con riesgo de caída en la calle Manilva de Alhaurín el Grande 1; y en un accidente de tráfico en la calle Argentina de Rincón de la Victoria.