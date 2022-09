El CAC Málaga reúne las creaciones de las dos últimas décadas del británico James Rielly

MÁLAGA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Arte Contemporáneo (CAC) de Málaga ha presentado este lunes 'Work, Rest and Play', la exposición más representativa hasta la fecha del pintor británico James Rielly, en la que repasa las últimas dos décadas de su creación artística.

La muestra, comisariada por Fernando Francés, está compuesta por más de 40 pinturas y acuarelas de diversos formatos realizadas desde 2001 hasta la actualidad. Sus obras, que suelen reflexionar sobre temas como el poder, la complejidad humana, las relaciones familiares o las limitaciones y el narcisismo de las personas, podrán verse en este espacio hasta el 27 de noviembre de 2022.

James Rielly (Wrexham, Reino Unido, 1965) vive y trabaja en Francia, donde es profesor en la Beaux-Arts de París. Fue uno de los participantes en 1997 en la mítica exposición 'Sensation: Young British Artists front the Saatchi Collection' en la Royal Academy of Arts de Londres. Desde entonces no ha dejado de exponer en multitud de espacios de todo el mundo.

Entre sus exposiciones individuales destacan: Almost everything in its correct place, en Múnich (2022); James Rielly, en Barcelona (2021); Born with a plastic spoon, knife and fork in my mouth, en París (2019); Stories for Mexican ghosts and children of all ages, en México (2018); James Rielly, Flowers, Ghosts and Insects, A few short Stories, en Madrid (2017); Thinking things through, en Londres (2016); Everything is something else, en Dublín (2015); Ty Hyll- the ugly house, en Gales del Norte; James Rielly, Cabinet des dess (2014); o Punch Me, en Francia (2014).

Asimismo, sus obras se pueden encontrar en diversas colecciones públicas en países como Reino Unido, Grecia, Fracia, Portugal, Escocia, España y Alemania.