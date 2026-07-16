Cae un grupo dedicado al robo con armas de fuego y material policial en viviendas habitadas de Marbella y Alicante

Cinco arrestados tras caer un grupo dedicado al robo violento en viviendas habitadas - POLICÍA NACIONAL

MÁLAGA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un grupo criminal itinerante dedicado, presuntamente, al robo con violencia en viviendas habitadas mediante el empleo de armas de fuego reales y el uso de material policial como chalecos, gorras o rotativos luminosos.

A los arrestados se les imputan cinco hechos, cometidos en Marbella (Málaga) y Alicante, donde sustrajeron diversos efectos valorados en unos 400.000 euros, han indicado desde la Policía Nacional en un comunicado.

Los agentes realizaron cuatro entradas y registros en inmuebles de los municipios malagueños de Marbella y Fuengirola donde fueron intervenidos seis vehículos de alta gama y numerosos efectos utilizados en la ejecución de los robos.

En el momento del arresto, circulaban a bordo de una furgoneta por Marbella y se disponían a cometer nuevos hechos, portando cinco armas de fuego cortas, silenciadores tácticos y numerosa munición.

La investigación comenzó en el mes de diciembre del pasado año a raíz de la comisión de dos robos violentos en la ciudad de Alicante. Tras varias gestiones, los agentes identificaron a los autores y les relacionaron con otros dos hechos cometidos meses antes en Marbella, donde el grupo criminal disponía de apoyo logístico.

Tras ello, los agentes iniciaron un complicado dispositivo alrededor de los presuntos autores, debido a su alto itinerancia y las temporadas que permanecían fuera de España.

Finalmente se pudo concretar la presencia de todos ellos en la ciudad de Marbella donde se disponían a cometer un nuevo hecho delictivo, siendo detenidos cuando circulaban a bordo de una furgoneta portando cinco armas de fuego cortas y gran cantidad de material policial como chalecos, ropa, gorras, grilletes y rotativos. Así mismo les fueron intervenidos 31.500 euros en efectivo, balizas GPS, inhibidores, bridas y placas de matrícula dobladas.

A continuación se practicaron cuatro entradas y registros en inmuebles de Marbella y Fuengirola donde se intervinieron seis vehículos de alta gama y más material empleado en la ejecución de los robos.

Además de los cinco robos, a los detenidos se les imputan los delitos de tenencia ilícita de armas, falsedad documental, lesiones, delitos contra la intimidad, usurpación de funciones públicas y pertenencia a grupo criminal.

La investigación continúa abierta y se ha solicitado dos Órdenes Europeas de Detención (OEDE) para dos miembros del grupo que se encuentran fuera del territorio nacional.