Cae un punto de venta de drogas en Ronda (Málaga) y detienen a tres personas

MÁLAGA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un punto de venta de drogas radicado en una vivienda del barrio de las Peñas, en el municipio malagueño de Ronda, y han detenido a sus tres moradores, dos hombres y una mujer, de 31, 44 y 58 años, por su presunta implicación en un delito contra la salud pública y otro de defraudación de fluido eléctrico.

Durante el registro en el inmueble, los agentes intervinieron más de una veintena de papelinas de una mezcla de heroína y cocaína, cajas de medicamentos, una balanza de precisión, un arma simulada y varios balines, y dinero en efectivo, entre otros efectos, ha indicado la Policía Nacional en un comunicado.

La autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión provisional para los tres investigados. La situación en torno al punto de venta de drogas había generado una gran alarma social en el barrio de las Peñas, no solo por el constante trasiego de personas drogodependientes, que consumían las sustancias estupefacientes en parques y zonas de ocio de la zona, muy cercana al centro de la ciudad, sino, además, por el aumento de los delitos contra el patrimonio asociados al menudeo de droga.

La investigación la iniciaban agentes adscritos al Grupo Operativo Local de la Comisaría de Ronda a partir de unas informaciones que apuntaban al tráfico de drogas a pequeña escala en un inmueble del municipio.

Así, continuando con las pesquisas, los agentes practicaron incursiones discretas en el barrio, confirmando las incesantes entradas y salidas de clientes que se aproximaban a la vivienda para adquirir sus dosis de droga.

ACTAS DE APREHENSIÓN DE DROGA A COMPRADORES Precisamente, la Policía Nacional realizaba varias actas de aprehensión de droga, interviniéndose más de una treintena de papelinas a compradores en las proximidades del piso de los sospechosos.

Esta diligencia motivaría la solicitud de entrada y registro en el domicilio, autorizada por la autoridad judicial competente. Finalmente, con colaboración de efectivos de Seguridad Ciudadana y Policía Científica, Guías Caninos procedentes de la Comisaría Provincial y la Unidad de Prevención y Reacción de la Comisaría de Marbella, los investigadores desarticulaban un importante punto de venta de drogas.

Fruto de la entrada y registro en la vivienda, los agentes intervinieron más de una veintena de papelinas de una mezcla de heroína y cocaína --llamado en el argot policial "rebujao"--, cajas de medicamentos, una balanza de precisión, un arma simulada y varios balines, y dinero en efectivo.

Además, se constató que el inmueble carecía de contador eléctrico y que permanecía enganchado a la red pública de suministro de manera ilegal. Tras el arresto de los moradores del referido domicilio, estos fueron puestos a disposición judicial, decretándose su ingreso en prisión