El canadiense Charles Olivieri-Munroe dirigirá a la Filarmónica de Málaga en el programa 11 de su temporada de abono

Estará dedicado a obras de Enrique Granados, Wladyslaw Zelenski y Piotr Ilich Tchaikovsky

MÁLAGA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta Filarmónica de Málaga (OFM) interpretará los dos conciertos correspondientes al Programa 11 de su actual temporada de abono 24/25 en el Teatro Cervantes los días 27 y 28 de marzo, a las 20 horas, bajo la dirección del maestro canadiense Charles Olivieri-Munroe.

El programa estará dedicado a obras de Enrique Granados, Wladyslaw Zelenski y Piotr Ilich Tchaikovsky. La primera parte del Programa 11 comenzará con tres de las Danzas Españolas del compositor español Enrique Granados. Concretamente, la Oriental (No. 2), la Andaluza (No. 5) y la Rondalla Aragonesa (No. 6), que forman parte de un conjunto de doce piezas escritas inicialmente para piano.

Compuestas en 1883, las Danzas Españolas de Granados representan la música más obviamente nacionalista de su catálogo, un ejemplo notable de la influencia de los principios del maestro Felipe Pedrell.

Aunque la inspiración popular está claramente presente en estas piezas, muestran un lenguaje musical absolutamente romántico y los temas son completamente originales, aunque la conexión con la tradición popular sea manifiesta.

Tras ella se interpretará la Obertura de la obra En los Tatras, Op. 27 del compositor polaco Wladyslaw Zelenski, que será interpretada por primera vez por la orquesta malagueña. Esta obertura orquestal fue escrita en 1870 durante la estancia de Zelenski en París, donde perfeccionó su habilidad de composición gracias a métodos de enseñanza clásicos que, con el tiempo, le llevaría a ser considerado el compositor polaco de música dramática más sobresaliente y representativo después de Stanislaw Moniuszco.

Como sus sinfonías no han llegado hasta nosotros, esta obra se considera muy representativa de su creatividad orquestal. Es una composición en forma de sonata, con fugato en el desarrollo, que se representó por primera vez al público el año 1871 en Cracovia, siendo desde entonces uno de los ejemplos destacados de este compositor e interpretándose con frecuencia.

La segunda parte se dedicará íntegramente a interpretar la Tercera Suite Orquestal en Sol mayor, Op. 55 del compositor ruso Piotr Ilich Tchaikovsky, en la que será la primera interpretación de la OFM.

Es la tercera de las cuatro suites para orquesta que Tchaikovsky escribió entre 1879 y 1887, con la pretensión inicial de convertirlas en sinfonías. Al observar que había escrito movimientos de carácter bailable y de humor liviano, el autor concluyó sus suites con un conjunto de temas y variaciones a gran escala.

La Tercera Suite para orquesta en Sol mayor, Op. 55, escrita entre abril y julio de 1884, está dedicada al pianista, director y compositor alemán Max Erdmannsdörfer, quien la dirigió en Moscú en enero de 1885, pocos días después del estreno absoluto en San Petersburgo bajo la dirección de Hans von Bülow en un concierto organizado por la Sociedad Musical Rusa.

El reconocimiento público de Charles Olivieri-Munroe proviene de una 'combinación de talento y carisma' (New York Times) y una 'pasión por la pureza del sonido orquestal' (Toronto Star) respaldada por una capacidad comprobada para conectarse con una audiencia sorprendentemente diversa.

Es director artístico y director principal de la Orquesta Filarmónica de Cracovia (desde 2015); y, al mismo tiempo, director principal honorario con la Orquesta Filarmónica de Bohemia del Norte (desde 2013), anteriormente su director musical (desde 1997). Recientemente ha sido nombrado director invitado principal en la Thürringen Philharmonie en Alemania (2019).