El Canal Prioritario de la Agencia de Protección de Datos tramita 32 órdenes de retirada urgente de contenido sensible

Desde su inicio en septiembre de 2019 se han presentado 237 reclamaciones y se han tramitado 48 expedientes de investigación

MÁLAGA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Canal Prioritario puesto en marcha en 2019 por la Agencia Española de Protección de Datos, que permite a la ciudadanía comunicar la difusión ilícita de contenido sensible, ha tramitado 32 órdenes de retirada urgente de este tipo de contenido. Se trata de un sistema para dar respuesta rápida en situaciones excepcionalmente delicadas, como aquellas que incluyen la difusión de contenido sexual o violento.

Desde que inició su actividad el 24 de septiembre de 2019 hasta el 3 de enero de este año, este Canal Prioritario ha recibido 237 reclamaciones presentadas por 197 personas distintas, según los datos aportados por el Gobierno central en una respuesta parlamentaria a las senadoras socialistas Estefanía Martín Palop y María Teresa López Martín.

La respuesta, consultada por Europa Press, refleja que en 2019, desde que inició su actividad, se presentaron 51 reclamaciones; en 2020, 184 y en tres días de 2021 fueron dos las reclamaciones. Del total, se han inadmitido 168 y se han tramitado 48 expedientes de investigación sensible. Además, se han cursado 32 órdenes de retirada urgente de contenidos sensibles.

Respecto al contenido denunciado, las reclamaciones se han clasificado en contenido sexual (25%), redes sociales (19,4%), ciberacoso (13,9%), publicación de datos en Internet (12,5%), menores (8,3%), violencia de género (5,6%), datos sensibles (5,6%), derechos (4,2%), robo o suplantación de identidad (2,8%) y videovigilancia (2,8%).

17 DE MENORES DE EDAD

En cuanto al desglose por género y edad de la víctima, de los 48 expedientes de investigación abiertos, 26 fueron de mujeres y 22 de hombres. De ellos, 31 eran de mayores de edad y 17 de menores.

La senadora socialista por Málaga Estefanía Martín Palop ha subrayado que en los últimos años ha aumentado "sustancialmente" la violencia digital "como espacio común en el que quedan expuestos los colectivos más vulnerables". Así, ha sostenido que en esta violencia digital "la violencia contra las mujeres se traslada de la forma más dura".

Ha resaltado a Europa Press que el Gobierno considera "clave incidir en la lucha contra este nuevo ejercicio de violencia contra las mujeres", de ahí este servicio puesto en marcha en 2019 posibilita la denuncia directa ante la Agencia de Protección de Datos tanto de las víctimas como de terceras personas que tengan conocimiento de la difusión sin consentimiento.

"El Canal Prioritario forma parte de las diferentes medidas puestas en marcha por el Gobierno de coalición para impulsar los servicios de atención a las víctimas de violencias machistas", ha recordado.

De las reclamaciones admitidas, según la provincia, son 36 (12 en 2019, 22 en 2020 y dos en 2021). No obstante, el Ejecutivo ha aclarado que si se elige la notificación electrónica como medio de notificación preferido "el reclamante no introduce su dirección postal y, por tanto, no se cuenta con el dato de la provincia en estos casos".

Por ello, según se especifica en la respuesta, conociendo la procedencia, en el año 2019 se admitieron 12 (tres en Vizcaya, una en Cantabria, La Rioja, Las Palmas, Madrid, Málaga, Navarra, Pontevedra y dos en Sevilla).

El pasado año, el único completo hasta ahora, fueron 22: Una en Asturias, cuatro en Barcelona, una en Cádiz, dos en Córdoba, cuatro en Madrid, una en Salamanca, tres en Sevilla, cuatro en Valencia, una en Valladolid y también una Zamora. En 2021, en tres días, se han admitido dos procedentes de Madrid y Málaga.

¿QUÉ HACER?

Este Canal Prioritario es una herramienta para dar respuesta rápida. Con carácter general, los afectados por la difusión de imágenes en las que aparecen sin su consentimiento pueden dirigirse al prestador de servicios en Internet solicitando la retirada de las mismas. Si esa solicitud es infructuosa pueden presentar la reclamación electrónica en la sede de la Agencia de Protección de Datos, acompañando la documentación de haber solicitado esa supresión en primer lugar al prestador de los servicios.

Sin embargo, en situaciones excepcionalmente delicadas cuando las imágenes incluyan contenido sexual o de violencia, y afecten especialmente a menores de edad o víctimas de violencia de género; y los prestadores de servicios online pueden no resultar rápidos, el canal establece una vía prioritaria y puede adoptar, si es preciso, medidas urgentes para su retirada.