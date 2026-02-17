Canarias ofrecerá su mejor versión tecnológica en la feria Málaga Transfiere

Archivo - Canarias tiene previsto acudir de forma coordinada y unida a la segunda edición en la que participa de manera consecutiva, de Málaga Transfiere 2026, una de las ferias de la innovación, conocimiento y tecnología más importantes del panorama naci - FYCMA - Archivo

La comunidad autónoma de Canarias tiene previsto acudir de forma coordinada y unida a la segunda edición en la que participa de manera consecutiva, de Málaga Transfiere 2026, una de las ferias de la innovación, conocimiento y tecnología más importantes del panorama nacional. Más de 100 personas componen la delegación del archipiélago que representa al sector público y privado en este foro que se celebra entre el 24 y el 26 de febrero.

Así, la parte institucional está compuesta por Presidencia del Gobierno de Canarias; Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación; Dirección General de Coordinación Orgánica y Proyectos Estratégicos del Gobierno de Canarias; Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y su 'Living Lab'; Universidad de La Laguna (ULL) y su Fundación ULL; los parques tecnológicos Fundación Canaria Parque Científico Tecnológico ULPGC; el Parque Científico y Tecnológico de Tenerife PCTT; y el Parque Tecnológico de Fuerteventura PTFUE.

En esta parte institucional también está prevista la asistencia de instituciones como Proexca; la Agencia Canaria de Investigación e Innovación y Sociedad de la Información (Aciisi); el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC); la Zona Especial Canaria (ZEC); el Clúster Canarias Excelencia Tecnológica (CET); el Clúster Agrotech Canarias; la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria (SPEGC); Why Tenerife; Emerge; y el Cabildo de La Gomera.

En cuanto a la representación empresarial, Canarias mostrará su potencial a través de 50 empresas, de las cuales 15 tendrán la oportunidad de hacer un 'pitch'. Las empresas que expondrán son: PADWORD, plataforma tecnológica especializada en inteligencia artificial aplicada al procesamiento del lenguaje y automatización de contenidos; y Arquimea Research Center SLU, centro de investigación y desarrollo tecnológico orientado a soluciones deep tech para sectores estratégicos y de alta complejidad.

También expondrán Qraneos SL, especializada en ciberseguridad, análisis forense digital y protección de sistemas e infraestructuras tecnológicas; Tecnofly Canarias, SL, desarrollo de soluciones basadas en drones y sistemas aéreos no tripulados para aplicaciones profesionales y técnicas; y Binhex Systems Solutions SL, proveedor de soluciones cloud y servicios tecnológicos para la gestión, seguridad y optimización de entornos digitales.

Está previsto que también expongan empresas como Dattech Digital, SLU, empresa tecnológica enfocada en soluciones digitales avanzadas y desarrollo de software para entornos empresariales; Zetta10, plataforma impulsada por IA para conectar talento joven con empresas líderes, facilitando la colaboración y adquisición de experiencia de forma flexible y eficiente; y HMS Intelligence International Engineering Development, ingeniería orientada al desarrollo de soluciones para análisis de datos, seguridad y sistemas avanzados.

Otras empresas que van a expoenr son: MNX Online SL, consultora especializada en marketing digital, transformación digital y soluciones tecnológicas aplicadas al turismo; Icod Systems, empresa tecnológica centrada en el desarrollo de soluciones software y sistemas digitales a medida para organizaciones; y Sparkling Tech Solutions SL, desarrollo de soluciones tecnológicas innovadoras orientadas a la digitalización y mejora de procesos empresariales.

También Proyecciones y Estudios Transnacionales SLm consultora especializada en análisis estratégico, estudios internacionales y proyectos de cooperación y desarrollo; DESIC SL, dedicada al desarrollo de sistemas informáticos, soluciones de inteligencia artificial y tecnologías emergentes; Canarias Excelencia Tecnológica, clúster empresarial que agrupa compañías tecnológicas orientadas a la innovación, digitalización y proyección internacional; Atrineo Iberia, SL, especializada en soluciones digitales, consultoría tecnológica y desarrollo de proyectos innovadores.

La participación de todas estas y otras empresas se llevará a cabo durante la feria Transfiere en el estand 'Canarias, nuestra mejor versión', con el que la comunidad autónoma aumenta la participación respecto al año pasado de instituciones, "lo que pone de manifiesto el fortalecimiento de la estrategia conjunta y el creciente alineamiento del ecosistema regional de innovación, conocimiento y transferencia tecnológica".

En esta edición de Transfiere el espacio expositivo de Canarias se incrementa hasta los 252 metros cuadrados, reforzando la presencia y visibilidad del ecosistema canario. Es en este espacio se llevará a cabo la agenda de objetivos de cada una de estas empresas y donde se darán a conocer las ventajas de Canarias para el desarrollo de este sector, como su conectividad, calidad de vida, talento, ubicación geográfica estratégica y ventajas fiscales.