Carolina España pide "dejar trabajar" a Moreno sobre los plazos y la composición del nuevo Gobierno andaluz

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, presidenta de Málaga TechPark y portavoz de la Junta de Andalucía en funciones, Carolina España, atiende a los medios durante la inauguración de las instalaciones de AGPhotonics. A 07 d - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno andaluz en funciones, Carolina España, ha pedido este martes "dejar trabajar" al presidente de la Junta, Juanma Moreno, sobre los plazos y la composición del nuevo Ejecutivo autonómico.

En declaraciones a los medios de comunicación en Málaga, España, a la pregunta de cuándo se puede conocer el nuevo Gobierno andaluz y su composición, ha señalado que el presidente de la Junta (que tomó posesión del cargo el domingo) es el que "tiene que tomar esa decisión de formar gobierno en cuanto a los plazos y en cuanto a la composición de su equipo".

"Por lo tanto, hay que dejarle trabajar", según ha manifestado Carolina España.

Entre este jueves o viernes son los días que se apuntan como posibles para que Juanma Moreno dé a conocer la composición de su nuevo Consejo de Gobierno y se celebre su primera reunión, según han informado a Europa Press fuentes del PP-A, que han añadido que el presidente está ultimando la estructura y composición de su Ejecutivo, que contaría con tres vicepresidencias, dos de ellas en manos del PP además de la ya recogida en el acuerdo con Vox para Manuel Gavira con las competencias de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local.

Un día después de firmar el pacto de legislatura con Vox, Moreno ya adelantó que el futuro Ejecutivo contaría "probablemente" con 13 consejerías, la misma cifra que en la actualidad, y que la vicepresidencia de Gavira no sería "la única".

Tras tomar oficialmente posesión este domingo, Moreno ya trabaja con la idea de un gabinete con tres vicepresidencias, según han informado a Europa Press fuentes 'populares'. Su idea inicial, según han apuntado, es terminar en unos días la configuración del nuevo Ejecutivo, de forma que pueda celebrar su primera reunión a finales de esta misma semana, previsiblemente el próximo viernes.