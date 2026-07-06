Bendodo dice que el acuerdo PP-Vox es "bueno" para Andalucía y que la vía andaluza "está más viva que nunca"

El vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, en un acto en Málaga. - ALEX ZEA - EUROPA PRESS

MÁLAGA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha asegurado que la vía andaluza "está más viva que nunca, es más necesaria que nunca y es un perfecto ejemplo de gestión para exportar al resto de España" y ha puesto en valor el pacto de PP y Vox, que ha facilitado que Juanma Moreno vuelva a ser presidente de Andalucía, que ha considerado "un buen acuerdo para Andalucía".

Así lo ha dicho Bendodo, junto a la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, y la presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, en su intervención pública en la Junta Directiva Provincial (JDP) del PP de Málaga, en la que ha expresado la felicitación desde la Dirección Nacional a Moreno por su tercera reelección como presidente de la Junta de Andalucía.

"Diálogo, buena gestión, mano tendida y entender lo que pasa en cada territorio. Esa es la vía andaluza", ha expresado el dirigente 'popular', quien ha incidido en que "hoy Andalucía habla de tú a tú, a comunidades autónomas como Madrid o Cataluña". "Y eso lo han hecho los andaluces, los gobiernos de Juanma Moreno, con esa vía andaluza sin ninguna duda", ha apostillado.

Así, ha incidido en que Moreno "va a gestionar bien esta coalición de gobierno", como hizo, ha recordado, en el caso anterior con Ciudadanos y Vox. "Sin ninguna duda va a hacer una muy buena gestión y creo que a Andalucía le quedan los mejores años por venir, y lo va a conseguir y lo va a liderar este nuevo gobierno", ha dicho.

Ha calificado a los socialistas de "mentirosos", "farsantes" e "hipócritas" por lo que ha denominado la "prioridad nacional a la catalana", por unas manifestaciones del presidente catalán Salvador Illa sobre que "la vivienda es para las personas que residen y trabajan en Cataluña". "Esto puede ser lo que llaman prioridad nacional. ¿Esto lo he dicho yo? No, ¿esto lo ha dicho Feijóo? No".

"El primer socialista, después de Sánchez, que es Salvador Illa, dice estas afirmaciones y después las critican en el resto de España", ha criticado el dirigente del PP, quien ha recordado que en este sentido los 'populares' siempre han apelado al "sentido común".

Por otro lado, ha indicado que la que fuera candidata del PSOE andaluz, ahora en la oposición, María Jesús Montero, "a ver si llega Navidad; ya sea como responsable del socialismo en Andalucía o ya sea desfilando por los juzgados", ha apuntado, en referencia a la investigación relacionada con la SEPI.

Al respecto, ha indicado que "han imputado hasta el último de la SEPI y la responsable era ella, alguna explicación tendrá que dar", recordando que dicho organismo "era lo que aquí llamábamos el fondo de reptiles de los ERE; es el mismo modus operandi y está en todas las tramas de corrupción del sanchismo".