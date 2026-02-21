Casa rurales de Málaga registran solo un 8% de cancelaciones y sobre todo por problemas en accesos tras el temporal

Archivo - Casa rural en la provincia de Málaga - RURALIDAYS - Archivo

MÁLAGA 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La situación meteorológica vivida en la provincia de Málaga en las últimas semanas se ha dejado sentir en el sector turístico, aunque las casas rurales han registrado "apenas" un 8% de cancelaciones, principalmente por problemas en los accesos a las viviendas.

Así lo han informado desde Ruralidays.com, plataforma de alquiler de viviendas rurales, al tiempo que ha explicado que en estos días han comprobado con los propietarios de los inmuebles si ha habido problemas o no como consecuencia de los sucesivos temporales.

En este sentido, han manifestado a Europa Press que por lo general no se han registrado incidencias en las casas, y sí en accesos a las mismas, que, en algunos casos, "no están bien"; lo que principalmente ha motivado ese porcentaje de cancelaciones desde principios de febrero.

No obstante, las previsiones que maneja la plataforma de turismo rural es que en esta Semana Blanca en Málaga, que comienza este fin de semana, la ocupación ronde el 62%, según han señalado. Los primeros mercados son el español, holandés, alemán y británico.

Ya con motivo del Día de San Valentín, se registró una previsión del 60% de ocupación ese fin de semana, sobre todo, en las comarcas de Sierra de las Nieves y Serranía de Ronda, las zonas preferidas en ese caso.