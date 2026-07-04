Las casas rurales de la provincia de Málaga rozan el lleno en julio por el "fuerte tirón" del turismo nacional

Casa rural en la provincia de Málaga - RURALIDAYS

MÁLAGA 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las casas rurales de Málaga rozarán el lleno técnico en julio, primer gran mes de las vacaciones estivales. En concreto, según las previsiones de Ruralidays.com, se espera superar el 85% de ocupación.

Este es el segundo mejor dato de Andalucía, sólo por detrás de Cádiz (al 90%), y estará por encima de la media de la comunidad (82%), según han precisado.

El cofundador de Ruralidays, Félix Zea, ha señalado que ello es posible "gracias al fuerte tirón del turismo nacional, que en buena parte ha decidido quedarse cerca de casa debido a la incertidumbre internacional y la subida de los precios".

En términos generales, los viajeros de España suponen el 19,5% de las reservas; seguidos de Reino Unido (16,2%); Bélgica (15,1%); Alemania (13,3%); Países bajos (11%), Francia (9,5%) y Dinamarca (4,7%).

Los españoles son también la nacionalidad con un mayor crecimiento porcentual este mes, seguidos de Reino Unido, Alemania, Dinamarca, Irlanda y Suecia. Como mercados emergentes, que comienzan a apostar por este destino, aunque todavía con cifras menores, los más relevantes son: Dinamarca, Polonia, Suecia e Irlanda.

"Junto con el fuerte aumento de la llegada de turistas españoles, también nos sorprende el crecimiento del mercado alemán este mes de julio", ha añadido el cofundador de Ruralidays, que ha precisado que los clientes germanos suelen ser más habituales fuera del verano, y su temporada alta son mayo, junio, septiembre y octubre.

En Málaga, los pueblos con mayor número de reservas son Torrox, Nerja y Frigiliana, por la proximidad a las playas; seguidos de Cómpeta, Vélez-Málaga y Antequera. "El alojamiento estrella es el que dispone de piscina privada, zonas de juegos para niños y aire acondicionado en la casa.

Los meses de verano son eminentemente para clientes de familias con niños, por eso la piscina privada es el elemento estrella", ha aclarado Félix Zea. "También se valora mucho estar a menos de 20 kilómetros del mar".

La estancia media está levemente por encima de las siete noches, con una media de ocupantes de casi seis personas y un precio medio de 47,75 euros por persona y noche. Este dato supone un aumento del 4,6% con respecto al mismo periodo de 2025. "Los precios han subido menos que en otros segmentos turísticos este verano y en general se están conteniendo".